Huyện Thiệu Hóa phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững

Năm 2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân, kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển khá toàn diện.

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô (Thiệu Hóa) trong ca sản xuất.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2021 của huyện Thiệu Hóa đạt 15,18%, cao hơn 0,58% so với kế hoạch (KH), cao hơn 2,82% so với cùng kỳ (CK). Để đạt kết quả trên, trong năm qua, huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện lĩnh vực nông nghiệp; trong đó, chú trọng thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) và đã được Đoàn thẩm định Trung ương tổ chức kiểm tra và trình Hội đồng thẩm định, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương đã xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận Thiệu Hóa đạt huyện NTM. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo xã Thiệu Trung hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã NTM nâng cao. Chỉ đạo các xã, thị trấn, hướng dẫn các chủ thể xây dựng được 5 sản phẩm OCOP. Huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, kêu gọi xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp Giang-Quang-Thịnh và các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 3.396 tỷ đồng, tăng 13,2% KH, tăng 25,4% so với CK. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, cao hơn 3,5 triệu đồng so với CK.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân được thực hiện tốt; đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống, thích ứng an toàn với các cấp độ của dịch COVID-19.

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Thiệu Hóa tăng cường công tác xây dựng Đảng và cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2022. Tình hình an ninh chính trị ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phát huy kết quả đạt được trong năm qua, năm 2022, huyện Thiệu Hóa tập trung phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững và phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,25% trở lên; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4,21%; công nghiệp - xây dựng tăng 22,15%; dịch vụ tăng 13,95%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 130 ha; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 138 triệu đồng...; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.800 tỷ đồng trở lên.

Để đạt KH đề ra, huyện tập trung thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt để đạt được mục tiêu kép, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bài và ảnh: Xuân Hùng