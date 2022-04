Huyện Thạch Thành quy hoạch, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Huyện Thạch Thành đã và đang phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trên địa bàn; đồng thời, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển khu công nghiệp (KCN) Thạch Quảng và các cụm công nghiệp (CCN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) có hệ thống hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm môi trường, từng bước chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.

Công nhân Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành trong ca sản xuất.

Huyện Thạch Thành phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KCN), các sở, ngành có liên quan của tỉnh thực hiện quy hoạch và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển KCN Thạch Quảng, CCN Vân Du, thành lập mới hai CCN Vân Du 2 diện tích 50 ha và Thạch Bình diện tích 70 ha. Đồng thời, lập quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 4 cụm sản xuất TTCN, làng nghề. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển CN, TTCN trên địa bàn, giai đoạn 2021-2030 bảo đảm phù hợp với quy hoạch của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện, có không gian phát triển hài hòa giữa các tiểu vùng và khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn để phát triển CN, TTCN. Quy hoạch phát triển các cơ sở sản xuất TTCN hợp lý tại các xã, thị trấn để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm vệ sinh môi trường trong các khu dân cư. Lập quy hoạch và đầu tư xây dựng các cụm TTCN tập trung tại các xã Thành Hưng 10 ha, Thành Tân 10 ha, Thạch Bình 12 ha và Thạch Cẩm 10 ha, để làm cơ sở thu hút đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Tại các cụm TTCN, huyện định hướng thu hút đầu tư phát triển các ngành nghề, sản phẩm đồ mộc dân dụng, đồ gỗ mỹ nghệ, đồ sắt, đồ đồng, nhôm kính, mây tre đan, mây giang xiên, sản phẩm đan lát, hàng tiêu dùng bằng tre, đồ thủ công mỹ nghệ, dệt vải thổ cẩm, chế biến lương thực, thực phẩm, may mặc. Bên cạnh đó, huyện nghiên cứu quy hoạch, bố trí các dự án sản xuất CN tại các vị trí thuận lợi trên địa bàn, trong đó, ưu tiên quy hoạch dọc các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các vị trí thuận lợi về quỹ đất, vùng nguyên liệu, lao động... Huyện đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân sản xuất TTCN hiện có trên địa bàn phát triển, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Năm 2021, giá trị sản xuất CN, TTCN trên địa bàn huyện đạt 5.064,6 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Quý I-2022, giá trị sản xuất CN, TTCN đạt 1.628 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, cho biết: Để tạo thuận lợi cho phát triển, thu hút đầu tư phát triển CN, TTCN, huyện Thạch Thành tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Đồng thời, nghiên cứu phương án quy hoạch và đầu tư xây dựng tuyến đường đôi từ thị trấn Kim Tân đi xã Thành Thọ - xã Thành Tâm kết nối với Quốc lộ 217B và đến đường cao tốc Bắc - Nam. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các bến xe khách tại Kim Tân, Vân Du, Thạch Quảng. Tại các KCN, CCN, TTCN, huyện tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục, triển khai đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật. Từng bước quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội phục vụ người lao động (nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa) để thu hút lực lượng lao động từ địa bàn khác về làm việc tại các KCN, CCN trên địa bàn. Tăng cường công tác vận động, kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào địa bàn; trong đó, ưu tiên thu hút các dự án có vốn lớn, sử dụng nhiều lao động, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm đất, bảo đảm môi trường vào sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, thu hút đầu tư các dự án phát triển CN chế biến, chế tạo mà huyện đang có nhiều tiềm năng, lợi thế vào các KCN, CCN và các vị trí thuận lợi khác trên địa bàn, như chế biến lương thực, thực phẩm, lâm sản; các sản phẩm sau đường; bánh kẹo, nước ép hoa quả; sản xuất rượu các loại; sản xuất curcumin - tinh bột nghệ; tinh dầu xả; thuốc đông dược; phân bón, thức ăn chăn nuôi; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí, chế tạo, điện tử; may mặc; sản xuất hàng tiêu dùng khác... Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhằm huy động tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế, nhất là thu hút các nhà đầu tư thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức đầu tư trực tiếp đối với các lĩnh vực cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải, cải thiện môi trường, đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông cho các KCN, CCN. Huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các dự án lớn, như: nhà máy may xuất khẩu Thạch Quảng, nhà máy may xuất khẩu Đồng Khanh, sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu Thành Tâm, các cơ sở chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, TTCN và nhiều dự án khác.

Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; công khai minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định, giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, xây dựng nền “hành chính phục vụ”; quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trước, trong và sau quá trình đầu tư các dự án. Cùng với đó, huyện tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển CN, TTCN.

Bài và ảnh: Vân Anh