Huyện Thạch Thành phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của huyện Thạch Thành trong quý I–2021 giữ được sự ổn định, một số lĩnh vực phát triển và khởi sắc. Đây là tiền đề quan trọng để huyện triển khai phát triển kinh tế, bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

Nhiều hộ dân ở thị trấn Vân Du phát triển trang trại nuôi cá kết hợp trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngay từ đầu năm, huyện Thạch Thành đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đồng thời, tổ chức thu hoạch mía nguyên liệu vụ ép 2020-2021 và đến hết ngày 15–3 đã thu hoạch xong 4.190 ha mía nguyên liệu, sản lượng mía đã nhập Nhà máy Đường mía Việt Nam – Đài Loan là 133.947 tấn, năng suất bình quân các trà mía đã thu hoạch đạt 62 tấn/ha. Đi đôi với đó, huyện triển khai kế hoạch trồng mía nguyên liệu vụ ép 2021-2022 và đã trồng mới được 800 ha mía nguyên liệu. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được huyện chỉ đạo tăng cường. Tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm và đến nay, đàn trâu, bò, dê tiêm được 8.326/12.096 con, đạt 58,5% diện tiêm; đàn lợn tiêm được 6.011/10.032 con, đạt 54,2%; đàn gia cầm tiêm được 163.667/302.366 con, đạt 41%... Thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra vệ sinh thú y, công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, khuyến cáo Nhân dân chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn và đang thực hiện tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò. Kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn vật nuôi gắn với phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Giá trị sản xuất thủy sản đạt 9,431 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 392 tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng 344,6 tấn, chiếm 87,9% tổng sản lượng. Huyện quan tâm chỉ đạo phát triển lâm nghiệp và giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 26,754 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Tổ chức Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Tân Sửu 2021 và tổng số cây đã trồng là 65.550 cây... Cùng với phát triển nông nghiệp, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện, hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh thẩm định xã đạt chuẩn NTM đối với xã Thạch Sơn; chuẩn bị các điều kiện tổ chức công nhận xã Thành Hưng đạt chuẩn xã NTM nâng cao; thôn Liên Hưng (xã Thành Hưng), khu 3 (xã Thạch Bình) đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các xã Thạch Đồng, Thạch Long và tiến độ xây dựng NTM nâng cao tại xã Thành Tâm.

Đi đôi với phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, huyện Thạch Thành tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thu hút đầu tư và thành lập mới doanh nghiệp. Sản xuất công nghiệp trong quý I, tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 1.361 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 17,45 triệu USD, bằng 92% so với cùng kỳ. Cùng với đó, huyện tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng Nhà máy may xuất khẩu An Khánh và Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu Thành Tâm.

Hoạt động thương mại trên địa bàn diễn ra sôi động và nguồn cung hàng hóa bảo đảm nhu cầu của người dân. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, Ban Chỉ đạo 389 huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kết quả đã phát hiện, xử phạt 33 vụ vi phạm về gian lận thương mại, phạt tiền 68,75 triệu đồng. Huyện chỉ đạo các xã Thạch Đồng, Thành Công, Thành Minh, Thành Mỹ, Thành Vinh, Thành Tân tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng chợ an toàn thực phẩm.

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện thực hiện xây dựng đề cương nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Thạch Thành tích hợp vào quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện. Triển khai thực hiện đề cương nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kim Tân, đô thị Vân Du sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính. Hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 khu du lịch sinh thái Thác Mây, xã Thạch Lâm, trình xin ý kiến các sở, ban, ngành cấp tỉnh để có cơ sở thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, cho biết: Phát huy kết quả đạt được về phát triển kinh tế những tháng đầu năm, thời gian tới huyện Thạch Thành tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế. Trong đó, tiếp tục thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất. Thường xuyên nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Huyện tiếp tục thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là những lĩnh vực mà huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, như: chế biến và tiêu thụ lâm sản, chế biến và tiêu thụ nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao... Cùng với đó, huyện khuyến khích, tạo thuận lợi cho các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng.

Huyện tập trung chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch gieo cấy trà mùa sớm để né lụt ở các xã vùng thường xuyên bị ngập do mưa lũ và tạo quỹ đất để gieo trồng cây vụ đông năm 2021-2022. Tập trung chỉ đạo bà con nông dân trồng mới, chăm sóc mía nguyên liệu vụ ép 2021-2022 bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch. Kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ tại các chợ trên địa bàn huyện; bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Trồng và chăm sóc, quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có, phòng chống cháy rừng. Tập trung chỉ đạo các xã, thôn đăng ký đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Tổ chức khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch các khu phát triển tiểu thủ công nghiệp tập trung tại thị trấn Kim Tân, các xã Thành Hưng, Thành Vinh, Thạch Cẩm. Thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và sửa chữa, nâng cấp sân vận động xã Ngọc Trạo phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo. Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất ở dân cư tại các xã Thạch Bình, Thạch Quảng, Thành Tiến, Thạch Đồng... Tăng cường thu hút vốn đầu tư vào địa bàn và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai đầu tư xây dựng các dự án Cụm Công nghiệp Vân Du, Nhà máy cấp nước sạch Vân Du, Khu du lịch sinh thái Làng Luông, Thiền viện tịnh lạc tại thị trấn Vân Du, khu chăn nuôi lợn Dabaco... Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị xây dựng chợ an toàn thực phẩm và cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn theo kế hoạch.

Bài và ảnh: Xuân Hùng