Huyện Nông Cống nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu

Nông Cống những ngày cuối năm, không khí lao động sản xuất diễn ra hối hả, bắt nhịp với thời gian, đón xuân mới... Tất cả tạo nên bức tranh sống động của một vùng quê chiêm trũng đang khởi sắc từng ngày.

Sản phẩm miến gạo Thăng Long được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP.

Năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn và toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự phối hợp của ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, huyện Nông Cống đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Kết quả, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 10.930 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng trưởng giá trị sản xuất 15,05%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông, lâm, thủy sản 25%; công nghiệp - xây dựng 46,81%; dịch vụ 28,19%. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định và đạt kết quả tương đối toàn diện, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 2.396,8 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả tích cực, 100% số xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tổng số tiêu chí xã NTM đạt được trên địa bàn là 532 tiêu chí. UBND tỉnh đã công nhận 2 sản phẩm OCOP của huyện đạt tiêu chuẩn 3 sao là miến gạo Thăng Long và gạo sạch Hương Quê.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất đạt 5.181,3 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động thương mại cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Hoạt động của các doanh nghiệp đang phục hồi và từng bước đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định; trong năm thành lập mới 65 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 431 doanh nghiệp và nhiều cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho hàng chục nghìn lao động. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường. Công tác quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước thực hiện kịp thời, đúng luật. Kết quả thu ngân sách 379,8 tỷ đồng, đạt 197,5% dự toán tỉnh giao; trong đó, thu cân đối ngân sách huyện, xã đạt 1.006 tỷ đồng, đạt 138,6% dự toán tỉnh giao; chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong đó, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, các vấn đề xã hội được quan tâm và giải quyết tốt hơn. Các chính sách an sinh xã hội, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển đã góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển tại địa phương. Chất lượng khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh được triển khai tích cực. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được tăng cường và có nhiều đổi mới. Huyện tập trung triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết và các khâu đột phá. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2021, huyện Nông Cống phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12.678 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 51 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.534 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước vượt 12% dự toán tỉnh giao...

Bài và ảnh: Khánh Phương