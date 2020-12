Huyện Nông Cống đẩy mạnh phát triển kinh tế

Những tháng đầu năm, chịu ảnh hưởng của diễn biến thời tiết bất thường, dịch bệnh trong chăn nuôi phát sinh, dịch bệnh COVID-19, huyện Nông Cống đã đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện huyện đang tập trung cao để phát triển kinh tế, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020, tạo đà cho phát triển trong những năm tiếp theo theo hướng tăng trưởng cao và vững chắc.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Hoàng Tùng, xã Trung Chính trong ca sản xuất.

Huyện Nông Cống tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đấu mối, liên kết sản xuất, bao tiêu lúa gạo với các doanh nghiệp HTX và diện tích sản xuất lúa liên kết đạt 3.300 ha. Quan tâm chỉ đạo, phát triển các mô hình sản xuất, như: Duy trì và mở rộng vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, với diện tích 140 ha tại các xã, như: 100 ha tại Tượng Văn và Trường Sơn, 40 ha tại Tế Lợi và Minh Nghĩa. Nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu gạo Hương Quê; chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thiện hạ tầng 4 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (nhà kính, nhà lưới) tại các xã: Tế Lợi, Thăng Long, Trường Sơn và thị trấn Nông Cống. Tập trung chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng vùng sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP, với diện tích 22 ha, tại các xã: Thăng Long, Vạn Thắng, Vạn Hòa, Công Liêm, Trường Sơn và mở rộng thêm 3 ha tại xã Tượng Văn. Xây dựng 2 mô hình sản xuất hoa tập trung tại thị trấn Nông Cống và xã Trung Chính. Huyện phối hợp với các doanh nghiệp, các xã, thị trấn triển khai các dự án, như: Quy hoạch vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cho Tập đoàn TH True milk tại các xã vùng 3; chỉ đạo đưa vào sản xuất vùng sản xuất cây dược liệu và rau má tại xã Tượng Sơn... Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi tập trung an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường; giảm dần chăn nuôi nông hộ. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; tái đàn có kiểm soát. Hướng dẫn xây dựng các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và đến nay 9 mô hình đã hoàn thiện, đi vào sản xuất, gồm: 5 mô hình chăn nuôi gia cầm sinh sản tại các xã Tân Khang, Công Liêm, Yên Mỹ; 4 mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại các xã Hoàng Sơn, Trung Thành, Tân Phúc, Tượng Sơn. Chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh ao đầm nuôi trồng thủy sản, bảo đảm đầy đủ việc cung ứng con giống, vật tư, hóa chất cho vụ nuôi. Hướng dẫn, chỉ đạo người dân đăng ký cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, cấp phép trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Xây dựng, triển khai, thực hiện 3 mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao với diện tích mỗi bể trên 100m2 tại các xã: Trường Giang, Tượng Văn, Trường Trung. Đi đôi với đó, huyện Nông Cống tập trung triển khai, thực hiện các dự án đầu tư công năm 2020, như: Nâng cấp, hoàn thiện vỉa hè và trồng cây xanh khu vực thị trấn Nông Cống; cải tạo, nâng cấp phòng họp nhà 3 tầng cơ quan HĐND, UBND huyện; 2 phòng họp và một số hạng mục phụ trợ thuộc Trung tâm Chính trị huyện; sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cơ quan Huyện ủy... Sửa chữa các tuyến đường huyện quản lý, như: đường giao thông từ ngã ba Bất Nộ, xã Trường Trung đi xã Trường Giang; cải tạo, nâng cấp bãi rác Hồ Mơ (hạng mục đường điện, kho chứa rác và các hạng mục phụ trợ); hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí thị trấn Nông Cống giai đoạn II;... chỉnh trang nâng cấp đô thị, thị trấn Nông Cống chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết: Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra. Trong đó, huyện tập trung chỉ đạo trồng, chăm sóc cây vụ đông 2020-2021 bảo đảm kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống rét vụ đông xuân và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ. Chăm sóc bảo vệ các đối tượng nuôi trồng thủy sản bảo đảm năng suất, sản lượng theo kế hoạch. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; sản xuất ngành trồng trọt năm 2021. Phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng cho đàn vật nuôi đúng tiến độ theo kế hoạch và bảo đảm chỉ tiêu giao. Tiếp tục triển khai xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; vật tư nông nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch của UBND huyện. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Xây dựng hoàn thiện kế hoạch hành động thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2020-2025. Chỉ đạo các xã nhân cấy nghệ mới và duy trì việc làm thường xuyên cho số lao động đang làm việc và chỉ đạo các xã tạo điều kiện cho việc bao tiêu sản phẩm. Xây dựng hoàn thiện kế hoạch hành động thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, gắn với phát triển đô thị, giai đoạn 2020-2025. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, dự án phát triển du lịch; các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm, trung chuyển hàng hóa, kho vận, cơ khí, điện tử, điện lạnh, góp phần bảo đảm tốc độ tăng trưởng công nghiệp xây dựng.

Huyện Nông Cống tập trung tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường trong các đợt cao điểm. Tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản, cấp phép xây dựng, quản lý đô thị, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn; kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, chất lượng nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hoàn thiện kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025.

Bài và ảnh: Xuân Hùng