Huyện Như Xuân phát triển các mô hình sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, huyện Như Xuân luôn xác định phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm và có tính quyết định trong việc thực hiện thành công Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mô hình liên kết trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà màng của các hộ dân ở xã Hóa Quỳ.

Về thôn NTM kiểu mẫu Đồng Xuân (xã Hóa Quỳ), chúng tôi cảm nhận thấy sự thay đổi rõ nét, bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc. Các tuyến đường liên thôn được đổ bê tông, những ngôi nhà tầng, mái bằng, nhà mái ngói mọc lên san sát, hệ thống đèn điện chiếu sáng được đầu tư, môi trường cảnh quan sạch đẹp. Xác định xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là phải tập trung tổ chức sản xuất, thôn đã vận động Nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Đến nay, người dân trong thôn đã cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn quả như mít, bưởi, ổi, và xây dựng được 1 khu nhà màng 0,5 ha để trồng rau, củ, quả sạch...; tập trung phát triển trang trại, gia trại, ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Sau hơn 1 năm xây dựng NTM kiểu mẫu, thôn đã huy động được trên 5 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, hệ thống đèn chiếu sáng, chỉnh trang nhà cửa dân cư... Với những nỗ lực của cán bộ và người dân, cuối năm 2020, thôn Đồng Xuân được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Như Xuân, cho biết: Những năm qua, huyện xác định muốn xây dựng NTM thành công phải lấy phát triển sản xuất làm khâu đột phá. Do đó, huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện tập trung chỉ đạo sản xuất và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đưa cơ giới hóa và chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh việc dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác... Thể hiện rõ nhất là phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ tưới nhỏ giọt, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, nhất là tăng cường liên kết, hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện hình thành được 4 vùng sản xuất chuyên canh rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tập trung với diện tích đạt 8 ha, trong đó có 1,5 ha rau sản xuất trong nhà màng, nhà lưới với các sản phẩm, như su hào, cà chua, dưa chuột... Cùng với đó, huyện khuyến khích, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Đến nay, huyện đã hình thành 3 vùng chăn nuôi an toàn sinh học tại các xã Thanh Sơn, Xuân Hòa, Tân Bình theo tiêu chuẩn VietGAHP; xây dựng và xác nhận 3 chuỗi cung ứng nông sản an toàn; tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng được cung ứng qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận ước đạt 26,1%. Một số chuỗi được mở rộng, phát triển cả về quy mô, sản lượng cũng như thị trường tiêu thụ, nhờ đó giá trị sản phẩm trong chuỗi cao hơn với giá ngoài thị trường từ 20 - 30%. Tính đến tháng 6-2021, huyện Như Xuân đã có 4 xã, 54 thôn đạt chuẩn NTM, 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong thời gian tới, huyện Như Xuân tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX gắn với thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM trong giai đoạn hiện nay.

Bài và ảnh: Khắc Công