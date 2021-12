Huyện Ngọc Lặc tích cực quản lý, sử dụng đất đai

Thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các kỳ quy hoạch. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường... và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện.

Huyện Ngọc Lặc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực đúng quy định của pháp luật. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) được các ngành chuyên môn của huyện thực hiện nghiêm túc, công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), thông tin thường xuyên các cơ chế, chính sách để người dân biết và thực hiện. Trong năm 2021, toàn huyện tiếp nhận, xử lý 3.111 hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trong đó, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 2.903 hộ đủ điều kiện và trả lại 708 hồ sơ chưa đủ điều kiện. Ngoài ra, trên địa bàn huyện hoàn thành tổ chức đấu giá và phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho 99 lô của các mặt bằng quy hoạch, với tổng diện tích 2,14 ha. Ngoài ra, huyện Ngọc Lặc lấy nhiệm vụ công tác GPMB là trọng tâm, tổ chức rà soát và xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định khối lượng cần thực hiện, nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư thực hiện dự án. Trong đó tập trung GPMB các dự án trọng điểm, như: khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng tại các đô thị Ngọc Lặc do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ... Duy trì họp giao ban về công tác GPMB định kỳ hàng tháng, đột xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Năm 2021, trên địa bàn huyện có 51 dự án phải thu hồi đất; trong đó, có 41 dự án Nhà nước phải thu hồi đất và 10 dự án do nhà đầu tư tự thỏa thuận. Trên cơ sở đó, huyện đã tổ chức đo đạc, kiểm kê và hoàn thành GPMB 215,49 ha, bằng 72,67% so với kế hoạch tỉnh giao. Không chỉ tập trung thực hiện GPMB đối với các dự án Nhà nước thực hiện thu hồi đất, huyện Ngọc Lặc quan tâm hỗ trợ các dự án chủ đầu tư tự thỏa thuận bồi thường GPMB. Ngay từ đầu năm huyện cũng đã tổ chức ký cam kết với các nhà đầu tư về tiến độ giải ngân và đảm bảo nguồn kinh phí chi trả tiền bồi thường GPMB; tập trung rà soát, kiểm kê các hộ bị ảnh hưởng; xác định nguồn gốc đất, diện tích, loại đất làm cơ sở để nhà đầu tư thỏa thuận bồi thường bảo đảm tiến độ thi công dự án.

Ông Hà Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, huyện Ngọc Lặc tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài liên quan đến QSDĐ, đấu giá QSDĐ. Đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn, đảm bảo tiến độ, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư thực hiện dự án. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên kiểm tra giám sát đối với đất đã bàn giao và cho thuê, kiên quyết thu hồi diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả. Tập trung giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2013, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển, phát huy nguồn lực đất đai và đảm bảo quyền của người sử dụng đất...

Bài và ảnh: Hải Đăng