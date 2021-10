Huyện Lang Chánh triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện “mục tiêp kép”

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ huyện Lang Chánh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tăng cường các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao tại xã Giao An và xã Trí Nang, với quy mô gần 300 ha, đang được đầu tư xây dựng.

Để giữ vững “vùng xanh” an toàn, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành 56 văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh với tinh thần quyết liệt, có hiệu quả. Huyện đã thành lập 2 khu vực cách ly tập trung tại Trạm Y tế thị trấn và Trường THCS Dân tộc nội trú; thành lập 78 tổ giám sát cộng đồng; phối hợp với các ngành chức năng thành lập 11 chốt kiểm soát dịch COVID-19, trong đó có 3 chốt liên hợp của tỉnh kiểm soát đường mòn lối mở trên tuyến biên giới giáp Lào; 2 chốt liên ngành của huyện và 6 chốt của xã nhằm kiểm soát chặt người và phương tiện vào địa bàn. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, trên địa bàn huyện đã tổ chức đón 7.098 người công dân đi làm ăn từ tỉnh ngoài về địa phương, các trường hợp trở về đều thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung và cách ly tại nhà nên đã không có ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng.

Cùng việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, xác định năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt nghiêm túc, bảo đảm nội dung, thời gian, thành phần; chỉ đạo viết bài thu hoạch sau khi học nghị quyết và tổ chức đánh giá chất lượng theo kế hoạch. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 kịp thời, hiệu quả, đã giúp các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện hiểu sâu sắc, nắm vững những nội dung, quan điểm, nhiệm vụ cơ bản của các nghị quyết, từ đó chủ động triển khai và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thảo luận kỹ và thống nhất ban hành các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết kịp thời, nhất là việc tập trung chỉ đạo và cụ thể hóa các kế hoạch hành động thực hiện 3 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm; Chương trình phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại, gia trại gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Hai khâu đột phá gồm: Khâu đột phá về công tác cán bộ; Khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy, chính quyền huyện Lang Chánh đã huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân chủ động, tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, xác định lâm nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn nên trong 9 tháng, giá trị sản xuất đạt 420,01 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Công tác trồng rừng tập trung được quan tâm, trên địa bàn huyện đã trồng mới được 1.030 ha, tăng 18,7% so với cùng kỳ; diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh đạt 17.641 ha, rừng được chăm sóc 5.142 ha, rừng được bảo vệ 25.052 ha; trồng trên 77.000 cây phân tán, tăng 40% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được tăng cường, không xảy ra cháy rừng; an ninh rừng được giữ vững.

Về sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất trong 9 tháng đạt 173,1 tỷ đồng tăng 23,1% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 616,4 nghìn USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, đã có 13 doanh nghiệp được thành lập mới; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 19,695 tỷ đồng, vượt 24,3% dự toán giao... Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm; đến nay, toàn huyện đã có 2 xã, 31 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh đang tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Tiếp tục rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để chủ động, kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra với tinh thần không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2021; tổ chức rà soát, đánh giá tình hình, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong những tháng cuối năm. Đối với những chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch cả năm, huyện xây dựng các phương án và bổ sung giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bài và ảnh: Minh Hiếu