Hoạt động hiệu quả từ tư duy lấy “Khách hàng là trung tâm”

Với những điều kiện thuận lợi như nguồn điện ổn định, lưới điện đã có dự phòng, đặc biệt là đẩy mạnh triển khai công tác số hóa theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC), năm 2021 Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Nhiều hoạt động trong tháng tri ân khách hàng của ngành điện đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng.

Thời gian qua tập thể cán bộ nhân viên PC Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”...

Cụ thể, trong năm 2021 điện thương phẩm thực hiện đạt 6.536,14 triệu kWh, tăng trưởng 13,54% so với năm 2020, đạt 106,7% so kế hoạch EVNNPC giao. Tính đến 31/12/2021, toàn Công ty đang quản lý 807.710 hợp đồng, tăng 14.867 hợp đồng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách hàng mua điện mục đích sinh hoạt: 745.853 hợp đồng, tăng 12.481 hợp đồng, khách hàng mua điện mục đích ngoài sinh hoạt: 61.857 hợp đồng, tăng 2.386 hợp đồng. Đến nay không còn hợp đồng quá hạn và các khách hàng thuộc diện phải bảo đảm thực hiện hợp đồng đã mở thư bảo lãnh ngân hàng đạt 100% với số tiền bảo lãnh theo đúng quy định...

Về chỉ số tiếp cận điện năng, các giải pháp để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng được công ty quan tâm chỉ đạo, qua đó rút ngắn thủ tục, thống nhất hồ sơ, đẩy mạnh công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng khi có nhu cầu cấp điện đấu nối lưới trung áp. Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực đã linh hoạt trong việc kết hợp cắt điện sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện; thi công hotline để đấu nối cho khách hàng, do đó thời gian giải quyết cấp điện được rút ngắn. Kết quả năm 2021 thực hiện 3,92/4 ngày, giảm 0,08 ngày so với quy định.

Cùng với đó, công tác dịch vụ khách hàng luôn được PC Thanh Hóa quan tâm triển khai. Trong năm qua công tác dịch vụ khách hàng tiếp tục duy trì việc triển khai mục tiêu “Khách hàng là trung tâm” và phương châm 3 dễ: Dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát, được đo lường cụ thể. Hệ thống quy trình cung cấp dịch vụ được đơn giản hóa, điện tử hóa giúp minh bạch cho khách hàng cũng như thuận tiện cho công tác quản lý.

Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, tích hợp qua cổng dịch vụ công quốc gia và thanh toán các dịch vụ điện bằng hình thức trực tuyến qua trang website; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện biết và sử dụng các dịch vụ đa dạng của ngành điện như: Số điện thoại chăm sóc khách hàng 19006769; qua website: cskh.npc.com.vn; qua chat trên Facebook; Zalo. Tổ chức tri ân khách hàng thiết thực, hiệu quả. Công tác quản lý kỹ thuật đang tiếp tục được củng cố; công tác đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, lưới điện được nâng cấp mở rộng; các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh đều duy trì và phát triển bền vững…

Hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn được chú trọng đầu tư góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện đến khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Như tại Điện lực Nghi Sơn - địa bàn có Khu kinh tế Nghi Sơn với nhiều khách hàng là những đơn vị sản xuất công nghiệp lớn, trong năm qua cũng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng phục vụ. Để phục vụ khách hàng tốt và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, thời gian qua công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn được quan tâm. Trên cơ sở các thông số vận hành, kinh doanh mua bán điện, cũng như nắm bắt được nhu cầu phát triển phụ tải hiện tại và tương lai... Điện lực Nghi Sơn đã chủ động đề xuất các hạng mục xây dựng nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Để nắm bắt cầu phụ tải điện sát nhất, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn để có được thông tin đầy đủ từ đó có tính toán dự báo phụ tải, chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư, phục vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả...

Việc đầu tư lưới điện tại khu vực vùng cao, biên giới, hải đảo góp phần đưa đời sống người dân ngày một nâng lên.

Không chỉ quan tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại những địa bàn trung tâm, cùng với ngành Công Thương, trong nhiều năm qua PC Thanh Hóa đã lên chương trình mang tính chiến lược để mang điện sáng tới khu vực vùng cao, biên giới, hải đảo. Gần đây nhất, trước thềm Xuân Nhâm Dần, người dân bản Mùa Xuân (huyện biên giới Quan Sơn) hay bản Pi Xó (xã Văn Nho, huyện Bá Thước) vô cùng phấn khởi khi điện lực trực tiếp đấu nối, cung cấp điện thắp sáng thôn bản vùng núi hẻo lánh...Có ánh điện về bản, người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi sẽ có điều kiện tiếp cận những kiến thức khoa học kỹ thuật, thay đổi phương thức sản xuất, đưa đời sống ngày một nâng lên.

Năm 2022, PC Thanh Hóa đặt mục tiêu sẽ đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn với chất lượng điện năng và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; đảm bảo chất lượng, tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ, thực thi nhiệm vụ chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn những diễn biến phức tạp, khó lường.

Thời điểm hiện tại, đơn vị đang tập trung cao với đầy đủ nguồn nhân lực, vật lực để phục vụ tốt nhất việc cấp điện đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là phục vụ sinh hoạt của người dân trong những ngày đầu Xuân Nhâm Dần.

Hùng Mạnh