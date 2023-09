Hậu Lộc tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Các năm vừa qua huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt việc tái cơ cấu trong lĩnh vực đầu tư công, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước được ưu tiên đầu tư cho các dự án lớn, các dự án hạ tầng quan trọng. Trong đó, xác định phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là tăng cường kết nối các khu kinh tế động lực của huyện, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Nhà thầu tập trung thi công tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 10 với đường Phạm Bành (thị trấn Hậu Lộc).

Từ năm 2021 đến tháng 8-2023 kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện được quan tâm, ưu tiên đầu tư. Điển hình như thi công một số dự án: đường nối tỉnh lộ 526 đi đường ven biển (đoạn từ thôn Tường Lộc, xã Quang Lộc đến thôn Mỹ Thịnh, xã Hưng Lộc); đường nối Quốc lộ 10 (đoạn xã Thuần Lộc) đến đường Phạm Bành (thị trấn Hậu Lộc); đường nối trung tâm xã Đồng Lộc đến đường tỉnh 526; đường trung tâm xã Cầu Lộc đến đường Mỹ - Đồng... Riêng năm 2022, huyện đã hoàn thành nâng cấp, cải tạo 6,05 km đường tỉnh; 47,5 km đường huyện, xã, thôn được xây mới, nâng cấp, cải tạo. Một số tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như tuyến đường từ Quốc lộ 10 (ngã tư thị trấn) đến Quốc lộ 1A; tuyến đường từ Quốc lộ 10 (ngã tư thị trấn) đến đường tỉnh 526... Ngoài ra cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tại các xã, thị trấn cũng được quan tâm triển khai một cách đồng bộ. Các tháng đầu năm 2023, huyện đã khởi công một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Tuy nhiên, trên thực tế hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Hậu Lộc vẫn đang có quy mô nhỏ, việc nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn chưa được chú trọng do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên vẫn có một số điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông chưa được khắc phục. Một số tuyến đường mang tính kết nối vùng theo kế hoạch vẫn chưa được triển khai như đường nối đường tỉnh 526 (Quán Dốc) đến Quốc lộ 217; đường nối Quốc lộ 10 đến đường ven biển; đường nối đường tỉnh 526B (xã Tiến Lộc) đến đường tỉnh 526 (xã Hoa Lộc); đường nối trung tâm xã Cầu Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc; nâng cấp mở rộng Quốc lộ 10 đoạn qua xã Hoa Lộc, Liên Lộc... Ngoài ra, một số dự án giao thông đang triển khai nhưng tiến độ chậm so với kế hoạch như tuyến đường từ trung tâm xã Đồng Lộc đến đường tỉnh 526 (xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc)...

Các tháng cuối năm 2023 huyện Hậu Lộc sẽ tập trung chỉ đạo các nhà thầu khắc phục khó khăn, tranh thủ thời điểm thuận lợi, huy động mọi nguồn lực lên công trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án, công trình, đặc biệt là dự án giao thông trọng điểm, có tính cấp thiết, sớm đưa vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh.

Bài và ảnh: Thùy Dương