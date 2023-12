Góp phần quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Agribank

Được sự thống nhất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chiều 25/12, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền giữa các chi nhánh Agribank với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh năm 2023; tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống Agribank nói chung và các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh nói riêng có sự đóng góp rất lớn của các nhà báo trong việc tuyên truyền các chủ trương, dịch vụ tài chính của ngân hàng đến người dân và làm lan tỏa những mô hình, tấm gương sử dụng nguồn tài chính hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, mong muốn giới báo chí tích cực duy trì mối quan hệ gắn bó với các chi nhánh Agribank để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Sự vào cuộc tích cực, thường xuyên của các cơ quan báo chí trong thời gian qua là hết sức quan trọng, làm nổi bật vai trò của các chi nhánh Agribank trong việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Báo chí đã góp phần định hướng dư luận và là cầu nối giữa ngân hàng và khách hàng, thông qua các công cụ báo chí đã thực hiện chuyển tải kịp thời những chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành ngân hàng đến với đông đảo người dân.

Qua đó, thông báo đến các đại biểu những kết quả trong hoạt động của các ngân hàng. Năm 2023, với giải pháp điều hành năng động, sáng tạo, sát với thực tế và sự nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động, hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.

Giám đốc Agribank Thanh Hóa Nguyễn Thuần Phong phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, đến cuối năm 2023, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng đạt 54.400 tỷ đồng, tăng 7.326 tỷ đồng, tốc độ tăng 15,2% so với cuối năm 2022; chiếm 33% thị phần hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng dư nợ cho vay 59.600 tỷ đồng, tăng 5.607 tỷ đồng, tốc độ tăng 10,4%, chiếm 31% thị phần.

Bên cạnh đó, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh cũng đi đầu trong việc thực hiện chủ trương chung của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và người dân. Các ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất 0,5%/năm đối với dư nợ hiện hữu, với số tiền lãi giảm gần 50 tỷ đồng; thực hiện 4 lần giảm lãi suất cho vay với mức giảm từ 1,5 - 2,0%/năm; thực hiện cơ cấu lại thời hạn nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng gặp khó khăn với dư nợ hàng nghìn tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh doanh, các Chi nhánh Agribank luôn tích cực tham gia hoạt động từ thiện và an sinh xã hội. Năm 2023, đã tài trợ hơn 10 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, cụ thể: Tài trợ 7,5 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc); xây dựng 7 nhà tình nghĩa trị giá 430 triệu đồng tặng các hộ nghèo; tặng gần 10 nghìn suất quà Tết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trị giá 1,5 tỷ đồng; chi các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội khác gần 1 tỷ đồng.

Năm 2024, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững và phát huy vị thế của ngân hàng thương mại hàng đầu 100% vốn Nhà nước, tiếp tục hiện đại hóa công nghệ, mở rộng mạng lưới; đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh huy động vốn và đầu tư tín dụng, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; không ngừng cải tiến lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp Nhân dân sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của Agribank.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đi đầu trong đầu tư nguồn vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp tích cực của các Chi nhánh Agribank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã được các cấp đánh giá, ghi nhận và biểu dương với nhiều thành tích cao quý: Nhiều năm liên tục 3 Chi nhánh thuộc top các Chi nhánh dẫn đầu trong phong trào thi đua của khu vực và toàn hệ thống Agribank; nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh, Thống đốc NHNN và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua. Năm 2023, các Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt thành tích thuộc top dẫn đầu trong phong trào thi đua của toàn hệ thống Agribank.

Khánh Phương