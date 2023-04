Gỡ khó, tiếp sức cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển (Bài 2): Đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

NHNN Thanh Hóa cam kết đồng hành với từng khách hàng, tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) luôn bám sát điều hành của UBND tỉnh, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả, với phương châm ngân hàng luôn là bạn đồng hành cùng DN. Với vai trò là “cầu nối” giữa ngân hàng và DN, thời gian qua, NHNN Thanh Hóa đã thường xuyên tham dự các hội nghị gặp mặt, đối thoại với DN do UBND tỉnh tổ chức; chủ động gặp gỡ trao đổi trực tiếp với Hiệp hội DN tỉnh để nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn và đề xuất của DN, giải đáp, tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo kiến nghị NHNN Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với các đối tượng DN, nhất là DN nhỏ và vừa, HTX. Đồng thời, chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng vay vốn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, hộ sản xuất, HTX, tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đúng quy định pháp luật. Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, NHNN Thanh Hóa sẽ tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi cho DN vay vốn. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành để nắm bắt nhu cầu vốn vay của DN; tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ, NHNN Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay. Ông Tống Văn Ánh Giám đốc NHNN Thanh Hóa Giảm lãi suất ưu đãi đối với lĩnh vực du lịch Mặc dù đã tiếp cận được nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, như giảm giá điện, giảm phí trong thực hiện thủ tục hành chính nhóm ngành du lịch, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, giảm tiền sử dụng đất cho các cơ sở lưu trú... Tuy nhiên, 3 năm qua, DN du lịch vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận với các gói tín dụng, nguyên nhân bắt nguồn từ ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến doanh thu giảm, không đủ điều kiện vay vốn... Ngoài những nỗ lực của chính bản thân DN, DN rất cần các ngân hàng có chính sách tháo gỡ các khó khăn về tín dụng, như khoanh nợ cho DN, giải ngân một phần vốn để trả nợ quá hạn, giảm bớt các điều kiện tín dụng giúp DN tiếp cận với vốn vay... Vì vậy, việc triển khai Nghị định 31/2022/NĐ-CP với chính sách hỗ trợ lãi suất 2% khi vay vốn từ ngân hàng thương mại, cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ hơn trong việc tiếp cận các chính sách và giải pháp hỗ trợ về vốn đối với các DN du lịch. Các ngân hàng cũng cần nghiên cứu để triển khai các sản phẩm dành riêng cho DN du lịch, lữ hành. Đồng thời, thực hiện cơ chế tín dụng tín chấp đối với DN trong điều kiện DN không có tài sản thế chấp ngân hàng hoặc thực hiện hỗ trợ vay vốn sử dụng các tài sản thế chấp khác, như bất động sản, tài sản hình thành trong tương lai, các khoản phải thu thanh toán qua ngân hàng... Việc ngân hàng tạo điều kiện cho DN sớm tiếp cận vốn vay ngân hàng, giảm lãi suất ưu đãi đối với lĩnh vực du lịch cũng chính là đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cao Thiện Tâm Chủ tịch HĐQT Công ty Buffalo, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn Tạo điều kiện cho DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp tiếp cận vốn tín dụng Vốn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của DN, nhất là DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (start-up), thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam đã ban hành khung lãi suất dành cho lĩnh vực này chỉ từ 4,5%/năm. Tuy nhiên, đến nay rất ít ngân hàng áp dụng mức lãi suất này để triển khai cho vay. Để hỗ trợ DN nhỏ và vừa, các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển, các ngân hàng cần nghiên cứu, xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ, chính sách “mở”, tạo điều thuận lợi giúp các DN mới thành lập, các DN nhỏ và vừa có tiềm lực hạn hẹp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay, khởi nghiệp thuận lợi, phát triển thành công. Đồng thời, cần rà soát quy trình, điều kiện, thủ tục vay theo hướng đơn giản hơn, tháo gỡ vướng mắc trong việc tiếp cận vốn tín dụng từ các ngân hàng. Tổ chức tín dụng cần xây dựng hệ thống quy trình thu thập, khai thác thông tin dữ liệu tín dụng, phân tích, đánh giá tín nhiệm hoạt động tín dụng khách hàng đầy đủ, chính xác để tăng khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm, hỗ trợ DN xây dựng phương án vay vốn có tính khả thi cao. Vốn quyết định sự thành công của DN, nhất là đối với DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp. Thực tế hiện nay, tất cả các ngân hàng đều có những gói tín dụng cho DN nhỏ và vừa vay, nhưng thực tế nhiều DN vẫn chưa vay được vốn. Do đó, đề nghị NHNN và Chính phủ cần có cơ chế trên cơ sở tình hình của DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp để giảm điều kiện cho vay, tạo điều kiện cho nhiều DN tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng sẽ là “bà đỡ” để các DN khởi nghiệp phát triển. Lê Kỳ Tiến Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa DN phải tạo được chữ tín, xây dựng phương án quản trị kinh doanh hiệu quả Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã tích cực đồng hành với khách hàng, chủ động rà soát, đánh giá các phương án sản xuất, kinh doanh, cân đối tài chính, dòng tiền để tư vấn, hỗ trợ phù hợp cho khách hàng. Hiện nay, nguồn vốn của Agribank Bắc Thanh Hóa khá sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, DN. Ngân hàng sẵn sàng chia sẻ khó khăn, đồng hành với phát triển của DN. Dù vậy, DN muốn tiếp cận được nguồn vốn vay thì cần minh bạch thông tin, tìm hiểu đầy đủ các quy định pháp luật về tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối để cùng chia sẻ với hoạt động của ngân hàng, từ đó hỗ trợ nhau phát triển tốt nhất. Ngân hàng xét cho vay, tài sản bảo đảm không phải là điều kiện hàng đầu mà trước hết DN phải tạo được chữ tín, DN phải cho ngân hàng thấy được phương án quản trị kinh doanh để bảo đảm an toàn nguồn vốn cho vay của ngân hàng. Về phía ngân hàng, sẽ nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của DN, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, để cùng phối hợp giải quyết, đồng thời, xây dựng chiến lược phát triển hoạt động tín dụng phù hợp. Agribank Bắc Thanh Hóa tiếp tục cam kết đẩy mạnh hoạt động kết nối ngân hàng - DN, người dân bằng các biện pháp, hình thức thiết thực, phù hợp để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng khôi phục, duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguyễn Thái Triệu Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa