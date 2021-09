Giám sát việc quản lý cấp phép, thăm dò và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại huyện Cẩm Thủy

Sáng 22-9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trường đoàn đã thực hiện giám sát việc quản lý Nhà nước về cấp phép, thăm dò và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại huyện Cẩm Thủy.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải kiểm tra thực tế việc hoàn trả mặt bằng sau khi hết hạn khai thác của mỏ cát tại thị trấn Cẩm Thủy.

Trước khi làm việc với UBND huyện Cẩm Thủy, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế hoạt động khai thác mỏ đá tại xã Cẩm Thành và việc hoàn trả mặt bằng sau khi hết hạn khai thác của mỏ cát tại thị trấn Cẩm Thủy.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải kiểm tra thực tế hoạt động khai thác mỏ đá tại xã Cẩm Thành.

Theo báo cáo của UBND huyện Cẩm Thủy, từ năm 2018 đến nay trên địa bàn huyện có 11 mỏ khai thác đá vôi, 8 mỏ khai thác cát, 7 bãi tập kết kinh doanh cát, sỏi được UBND tỉnh cho thuê đất.

Huyện Cẩm Thuỷ đã triển khai lắp đặt 7 camera giám sát đối với hoạt động khai thác, tiêu thụ khoáng sản tại vị trí các khu vực mỏ, bãi tập kết của các đơn vị và hiện duy trì hoạt động của 5 camera tại Công ty CP Thọ Nam Sơn, Công ty TNHH Vân Lộc, HTX Nam Thành.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải làm việc với UBND huyện Cẩm Thủy

Trong quá trình thực hiện khai thác, sử dụng khoáng sản, cơ bản các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường và đất đai. Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường, an toàn lao động, bảo đảm an ninh - trật tự tại các khu vực có khoáng sản trên địa bàn huyện được kiểm tra đánh giá thường xuyên, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm. Không để xảy ra tình trạng khai thác bừa bãi, huỷ hoại và lãng phí tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực có khoáng sản.

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Thủy báo cáo tại buổi làm việc.

Hằng năm, UBND huyện Cẩm Thủy phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện việc khai thác khoáng sản trái phép hoặc không đúng với các quy định, quy trình khai thác của dự án. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để triển khai thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại các mỏ khoáng sản việc trang bị và thực hiện an toàn lao động tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, công nhân, người làm trong các đơn vị chưa thực hiện đúng các quy định trong bảo hộ an toàn lao động. Các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản chưa có hoặc chưa đầy đủ bảng nội quy của đơn vị, nội quy về an toàn lao động.

Tình trạng các hộ gia đình, đơn vị xây dựng tự hợp đồng và thoả thuận mua bán với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép (đất san lấp) chưa được kiểm soát gây không ít khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản.

Đại diện lãnh đạo huyện Cẩm Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát và huyện Cẩm Thủy đã tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại hạn chế trong quản lý cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Đồng thời, đưa ra những giải pháp nhằm quản lý và bảo vệ khoáng sản, nhất là các mỏ khoáng sản hiện có trên địa bàn huyện Cẩm Thủy chưa khai thác.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu tại buổi làm việc với huyện Cẩm Thủy.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải nhấn mạnh công tác quản lý Nhà nước về cấp phép, thăm dò và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí tài nguyên.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Cẩm Thủy tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản và đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý môi trường, an toàn lao động, chấn chỉnh tình trạng xe quá tải trọng chở khoáng sản. Đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, xử lý nghiêm các đơn vị nợ đọng thuế. Tích cực thu hút các doanh nghiệp chế biến khoáng sản đầu tư vào địa bàn và quản lý chặt chẽ quy hoạch các mỏ đã công bố.

Đoàn giám sát đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của huyện Cẩm Thủy để tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh.

Lê Hợi