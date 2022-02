Đông Ban thức giấc

Một mùa xuân mới lại về, không khí xuân rạo rực, tươi vui len lỏi gõ cửa mọi nhà, hiện hữu trên từng đường quê, ngõ xóm. Với người dân bản Đông Ban, xã Pù Nhi (Mường Lát), xuân này khác hẳn những xuân qua bởi đây là mùa xuân mà bản đón tết trong niềm vui hân hoan bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các nẻo đường trong bản được Nhân dân trang trí cờ hoa rực rỡ, trong mỗi gia đình ngập tràn tiếng cười vui, sự no ấm, bình yên, sắc xuân đang len lỏi khắp dải đất biên cương.

Mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Hà Văn Sìn, ở bản Đông Ban, xã Pù Nhi (Mường Lát). Ảnh: Tiến Đông

Mùa xuân trên bản nhỏ

Trong lớp sương mù nhẹ, xen giữa màu xanh của núi rừng trùng điệp, những vườn cây ăn quả tốt tươi là dáng dấp của những con đường được bê tông hóa, những lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới..., bản Đông Ban dần hiện ra với những mái nhà fibro xi măng xanh, đỏ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước đây, cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, vất vả vì đói nghèo, lạc hậu. Từ khi Đảng và Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với Nhân dân vùng miền núi, thông qua sự đầu tư, hỗ trợ của các chương trình, dự án, Đông Ban đã có sự chuyển mình đáng ghi nhận. Ông Hà Văn Đợi, bí thư chi bộ, trưởng bản Đông Ban, nói: “Rất phấn khởi khi người dân chúng tôi mỗi năm lại được đón mùa xuân mới đầm ấm hơn, no đủ hơn. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến khích Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, Đông Ban đã hoàn thành xây dựng bản NTM.

Hiện, cả bản có 60 hộ, 240 nhân khẩu, với 2 dân tộc Thái và Mường sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 79,01%. Khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, chi bộ và ban quản lý bản Đông Ban đã xác định: Để phong trào xây dựng NTM triển khai thực chất và có hiệu quả, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải là người gương mẫu đi đầu và nghiêm túc thực hiện, từ đó mới khuyến khích động viên được đông đảo người dân cùng tham gia. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị của bản tích cực tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của Chương trình Xây dựng NTM, giúp họ nhận thức rõ xây dựng NTM là phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội, mà người hưởng thụ cuối cùng chính là người dân. Trong các buổi họp chi bộ, ban chi ủy chi bộ dành thời gian để lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó kịp thời tham mưu cho đảng ủy xã có những giải pháp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng. Mặt khác, để bảo đảm minh bạch trong chương trình, xã tổ chức niêm yết công khai tại nhà văn hóa các chế độ, chính sách của Nhà nước, các chương trình, dự án hỗ trợ chăn nuôi, phát triển kinh tế và các chương trình đầu tư của xã để Nhân dân theo dõi, giám sát. Từ đó, người dân tích cực ủng hộ và tự nguyện tham gia đóng góp công sức, tiền của hiến đất, di dời nhà ở để xây dựng các công trình, như: nhà vệ sinh, đường giao thông nội bản...

Trái ngọt đầu xuân

Thực hiện phong trào xây dựng NTM, đến nay bản Đông Ban đã làm mới 10 bể nước, 10 nhà vệ sinh; nâng cấp, tu sửa 15 nhà vệ sinh; xây mới 600m tường rào, cổng ngõ; bê tông hóa 3 nền nhà với tổng diện tích 160m2; sắp xếp lại 21 nhà... với tổng số tiền là 916 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ là 60 tấn xi măng, Nhân dân đóng góp là 826 triệu đồng (ngày công và vật liệu). Đồn Biên phòng Pù Nhi, công đoàn cơ sở xã, công an xã, chi đoàn thanh niên các bản, hội viên các chi hội, sinh viên Học viện An ninh Nhân dân huy động hỗ trợ ngày công lao động...

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, Nhân dân trong bản hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương đưa các cây, con giống có năng suất, chất lượng vào gieo trồng. Đồng thời, mở rộng quy mô chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm; chủ động tích trữ lương thực, phòng chống đói rét vào mùa đông cho đàn vật nuôi. Trong năm qua, toàn bản thu hoạch được 157 tấn lương thực, tạo nguồn lương thực ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, người dân nuôi trâu, bò nhốt xa nhà để không ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe; duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm hơn 1.600 con. Những năm gần đây, bản Đông Ban đã chuyển đổi hàng chục ha đất nương kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả như cam, bưởi, trong đó nhiều diện tích năm nay đã được thu hoạch quả bói.

Bên cạnh đó, việc chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngành nghề nông thôn đã thúc đẩy tiến trình xây dựng NTM; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống cho người dân. Nhiều hộ dân đã chủ động đổi mới tư duy, năng động hơn trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Ông Hà Văn Đợi cho biết: “Bản Đông Ban đang phấn đấu trong thời gian ngắn nhất, bản không còn hộ nghèo. Bởi vậy, chi bộ chỉ đạo ban quản lý bản và các đoàn thể bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; phát huy vai trò của đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các phong trào, các hoạt động của bản... Năm nay, bà con tiếp tục đăng ký trồng thêm mấy chục ha cây ăn quả, như: cam, xoài, bưởi, chuối...”.

Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của bà con trong bản cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt, thông qua những việc làm thiết thực như: thay đổi nếp sinh hoạt ăn ở gọn gàng, bếp sạch sẽ; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; cho con đến trường học đầy đủ; chú trọng xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, không bạo lực; gìn giữ, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Thái, Mường. Nhiều hộ dân tiết kiệm tiền, chủ động mua sắm tivi, xem các chương trình thời sự, văn hóa văn nghệ nâng cao dân trí, đời sống tinh thần. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,6%; trên 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% số hộ có xe máy để đi lại, vận chuyển hàng hóa. 100% học sinh trong độ tuổi đến trường; 100% người dân không mắc các tệ nạn xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Cuối năm 2021 bản Đông Ban đã hoàn thành 14/14 tiêu chí NTM và được huyện thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021. Có thể khẳng định rằng, kết quả này là sản phẩm được kết tinh từ sự đoàn kết thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Đây là thành quả đáng ghi nhận, là nền tảng vững chắc để Đông Ban tiếp tục thực hiện các tiêu chí bản NTM nâng cao trong những năm tới. Để những mùa xuân sau, diện mạo quê hương sẽ ngày một khang trang hơn, đời sống người dân ngày càng đủ đầy, no ấm hơn.

Tăng Thúy