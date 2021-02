(Baothanhhoa.vn) - Năm 2020, thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu. Bên cạnh đó, xuất khẩu xi măng cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19 và chính sách bảo hộ thương mại của một số quốc gia.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Doanh thu của Vicem Bỉm Sơn năm 2020 tăng 12% Năm 2020, thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu. Bên cạnh đó, xuất khẩu xi măng cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19 và chính sách bảo hộ thương mại của một số quốc gia. Vận chuyển xi măng Bỉm Sơn đi tiêu thụ. Trong bối cảnh đó, Vicem Bỉm Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp vừa phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người lao động và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đơn vị đã cân đối năng lực sản xuất, tập trung các giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời, quan tâm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nguyên liệu; thực hiện cấu trúc lại tổ chức, bộ máy, nhân sự, ứng dụng các mô hình quản trị tối ưu để nâng cao giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh của đơn vị. Ngoài phân khúc xi măng bao, Vicem Bỉm Sơn đã quan tâm, thúc đẩy doanh thu phân phối xi măng rời nhằm đáp ứng xu thế của thị trường. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, tổng sản lượng clinke sản xuất tại Vicem Bỉm Sơn năm 2020 vẫn đạt gần 3,78 triệu tấn, tăng 10,8%. Sản lượng xi măng đạt hơn 3,2 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng và clinke đạt hơn 5 triệu tấn, tăng 7,5% cùng kỳ. Doanh thu thuần của Vicem Bỉm Sơn đạt 4.293 tỷ đồng, tăng 12%. Cũng trong năm 2020, đơn vị đã đóng góp ngân sách Nhà nước gần 196 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Minh Hằng

Minh Hằng

Từ khóa: Sản xuấtNgười lao độngDoanh thuSản lượngNgân sách nhà nướcThị trườngVicem Bỉm SơnBỉm Sơn