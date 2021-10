Doanh nghiệp bất động sản TP Hồ Chí Minh đua nhau "Bắc tiến"

Khi phong trào Nam tiến của các chủ đầu tư bất động sản phía Bắc tạm lắng thì đến lượt doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh thông qua hình thức M&A, phát triển dự án… xâm nhập thị trường các tỉnh phía Bắc và liên tiếp công bố những dự án lớn.

Doanh nghiệp phía Nam “Bắc tiến” với những tiêu chuẩn mới về bất động sản

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton - Dự án siêu sang do Masterise Homes phát triển tại Hà Nộicó giá từ 600 - 800 triệu đồng/m2.

Trong số các doanh nghiệp “Bắc tiến”, phải nhắc đến Masterise Group với hàng loạt thương vụ “triệu đô” chuyển nhượng dự án được hé lộ. Thông qua các công ty con, công ty thành viên, Masterise Group liên tiếp chi hàng ngàn tỷ đồng thâu tóm chuỗi dự án trong khuôn viên Vinhomes tại Tây Mỗ - Đại Mỗ và Gia Lâm, Long Biên. Bên cạnh đó, Masterise Group cũng hiện diện thương hiệu của mình tại dự án Premier Berriver 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên. Được biết, phân khúc HighClass - dòng sản phẩm siêu sang Masterise Group hướng đến tại thị trường miền Bắc và Hà Nội có mức giá “bỏng tay” lên đến 500 triệu đồng/m2.

Một “đại gia” khác đến từ TP Hồ Chí Minh là Công ty CP Địa ốc Phú Long cũng âm thầm góp mặt qua thương vụ mua lại 50% phần góp vốn của Posco E&C tại dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh (Splendora). Đây là một trong những dự án quy mô bậc nhất được quy hoạch và đầu tư tại phía Tây Hà Nội, tổng diện tích lên đến 264ha, nằm trên địa bàn các xã An Khánh, Lại Yên, Song Phương, Vân Canh.

Không chỉ Hà Nội, nhiều tỉnh phía Bắc cũng ghi nhận sự nhập cuộc của các đại gia địa ốc đến từ phương Nam như Him Lam Land công bố dự án Khu đô thị Him Lam Green Park 26,8ha tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường 666 nhà phố liền kề, 22 biệt thự và 1.926 căn hộ.

Nhìn chung, những doanh nghiệp Bắc tiến đều tập trung phát triển các chuỗi đô thị với tiêu chuẩn cao cấp – hạng sang về cảnh quan, hạ tầng, hứa hẹn mang đến điểm nhấn mới cho thị trường bất động sản phía Bắc.

“May - Diêm Sài Gòn” là ai trong cuộc đua chiếm lĩnh thị trường mới

Được thành lập từ năm 2004, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với hàng loạt dự án cao cấp, tổ hợp văn phòng hạng A: TNR Tower số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1; tổ hợp chung cư - căn hộ cao cấp TNR The GoldView, số 4, Bến Vân Đồn, Quận 4…

TNR The GoldView có tổng mức đầu tư và doanh thu lên đến 11.000 tỷ đồng.

Trong đó, TNR the GoldView - dự án được vinh danh “Căn hộ cao cấp tiêu biểu tại Việt Nam” do tổ chức giải thưởng bất động sản uy tín thế giới “International Property Awards”(IPA) bình chọn có tổng mức đầu tư và doanh thu lên đến 11.000 tỷ đồng. Có thể nói, bề dày kinh nghiệm cùng tiềm lực tài chính dồi dào và khả năng nắm bắt thời cuộc sẽ là hành trang vững chắc giúp May - Diêm Sài Gòn chinh phục thị trường mới.

Thăm dò phản ứng thị trường với dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Cổ Đam 29.5ha tại Thanh Hóa (tên thương mại TNR Stars Bỉm Sơn), May - Diêm Sài Gòn thừa thắng xông lên với hàng loạt khu đô thị tại các thành phố lớn như: Tổ hợp trung tâm thương mại - Khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại vị trí Chợ Sắt, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) với tổng vốn đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng, Khu đô thị Chi Lăng - Đồng Mỏ (Lạng Sơn) với diện tích gần 50ha; Khu đô thị hành chính mới tại huyện An Lão (Hải Phòng)…

Phối cảnh tổ hợp trung tâm thương mại - vui chơi giải trí khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại Chợ Sắt (Hải Phòng) do May - Diêm Sài Gòn đầu tư.

TNR Stars Bỉm Sơn - một trong những dự án do May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Hệ thống công viên kỳ quan đẳng cấp có lại TNR Stars Bỉm Sơn.

Hệ thống công viên cảnh quan ven sông dài 888m rộng hơn 30m khẳng định điểm nhấn phát triển của thị xã Bỉm Sơn bên 2 bờ sông Tam Điệp.

TNR Stars Bỉm Sơn - dự án đầu tay của May - Diêm Sài Gòn tại thị trường bất động sản Bắc Trung bộ được kiến tạo với 88 tiện ích cảnh quan gồm khu công viên kỳ quan thế giới, bể bơi nhiệt đới, khu trường học chất lượng cao, khu trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe, hệ thống clubhouse đồng bộ…Đặc biệt, hệ thống công viên ven bờ sông Tam Điệp dài 888m, rộng gần 30m chính là điểm nhấn cảnh quan của TNR Stars Bỉm Sơn.

Theo nhận định của giới đầu tư, May - Diêm Sài Gòn với những bước đi khôn ngoan và chiến lược đúng đắn đã chiếm lĩnh lợi thế trong công cuộc chinh phục thị trường mới, từ đó kiến tạo những dự án tầm cỡ có khả năng khuynh đảo thị trường.

