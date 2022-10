Điện lực Quan Hóa khẩn trương khắc phục sự cố do mưa lớn gây sạt lở đất

Đợt mưa lũ kéo dài, diễn biến phức tạp từ đêm ngày 17 đến 20-10 trên địa bàn huyện Quan Hóa đã gây ra hiện tượng ngập lụt và sạt lở đất. Lượng mưa liên tục đã khiến đất nhão, dòng chảy trên các đồi núi có cường độ ngày càng gia tăng và làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện do Điện lực Quan Hóa (PC Thanh Hóa) quản lý.

Mưa lớn kéo dài làm suy yếu địa chất, gây sạt lở đồi, gây nghiêng cột điện dẫn đến có nguy cơ mất an toàn, làm gián đoạn tình hình cung cấp điện.

Theo đó, do mưa to kéo dài đã làm sạt lở đất móng cột, nền đất tại vị trí cột 96 ĐZ 35kV nhánh rẽ Phú Lệ lộ 374E9.12 thuộc địa bàn xã Phú Xuân (Quan Hóa) bị sụt lún rạn nứt, cột bị kéo nghiêng nguy cơ đổ cột và làm ảnh hưởng đến các cột liền kề. Ngay khi nhận được tin báo, ông Hoàng Hồng Hải, Giám đốc Điện lực Quan Hóa, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Điện lực đã chỉ đạo khẩn trương đánh giá nhanh tình hình, lên phương án sửa chữa, huy động 100% nhân lực, vật lực kịp thời ra hiện trường để khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho 12.877 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Ông Hoàng Hồng Hải, Giám đốc Điện lực Quan Hóa (PC Thanh Hóa) có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố.

Tại hiện trường thiệt hại do sạt lở đất, đơn vị đã tập trung huy động toàn bộ nhân lực, vật lực phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành khẩn trương xử lý khắc phục nhanh các vị trí cột có nguy cơ mất an toàn, đồng thời Điện lực đã báo cáo nhanh tình hình sạt lở lên Ban chỉ huy PCTT &TKCN Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đăng ký chuyển phương thức kết dây từ nguồn cấp lộ 371E19.6 trạm 110kV Mai Châu - Hòa Bình về đến vị trí cột 98 ĐZ 35kV nhánh rẽ Phú Lệ. Nguồn cấp từ lộ 374 E9.12 đến vị trí cột 94 ĐZ 35kV nhánh rẽ Phú Lệ. Cùng với đó, đơn vị đã báo cáo chính quyền địa phương biết sự cố trên và khuyến cáo người dân không nên đi vào vùng có vị trí cột điện có nguy cơ đổ, gãy. Sau khi giải phóng hoàn toàn lượng đất đá (dự kiến hoàn thành trong khoảng 10 ngày), đảm bảo giao thông thuận tiện đi lại, Điện lực Quan Hóa sẽ huy động lực lượng người và thiết bị để khắc phục sự cố.

Công nhân Điện lực Quan Hóa gia cố vị trí cột điện bị sạt lở.

Với nỗ lực khẩn trương, cách làm linh hoạt, mặc dù trong diễn biến thời tiết vẫn còn mưa lớn, Điện lực Quan Hóa vẫn đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, không để xảy ra tình trạng mất điện. Trước đó, vào ngày 19-5-2022 Điện lực Quan Hóa đã tổ chức diễn tập PCTT&TKCN, vì vậy có sự chủ động và kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị ứng phó cũng như biện pháp xử lý khắc phục sự cố trong điều kiện thực tế nếu xảy ra.

Hoàng Nam