Điện lực Hoằng Hóa: Thực hiện các biện pháp cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cán bộ, công nhân Điện lực Hoằng Hóa kiểm tra hệ thống điện tại Trạm biến áp Hoằng Đồng 3.

Trong sự phát triển mạnh mẽ của huyện Hoằng Hóa những năm gần đây, điện năng là nhân tố được quan tâm hàng đầu góp phần phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Với nhiệm vụ được giao, Điện lực Hoằng Hóa đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống lưới điện, cấp điện ổn định, liên tục cho hơn 48.000 khách hàng thuộc các xã, thị trấn của huyện Hoằng Hóa và 5 xã, phường thuộc TP Thanh Hóa, 3 xã thuộc huyện Hậu Lộc.

Đồng chí Lê Quang Hiếu, Giám đốc Điện lực Hoằng Hóa, cho biết: Hệ thống lưới điện mà đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vận hành gồm 19 lộ đường dây trung thế với tổng chiều dài 361,38km đang vận hành ở cấp 35kV, 22kV và 10kV; 458,7km đường dây hạ áp; 2 trạm biến áp trung gian (35/10 kV); 530 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 208.434 kVA trải đều khắp các xã, thị trấn trong huyện và đi qua các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu du lịch của huyện Hoằng Hóa... sẵn sàng cấp điện khi có nhu cầu. Đặc biệt, với sự quan tâm của Công ty Điện lực Thanh Hóa, ủng hộ của huyện Hoằng Hóa, trong những năm gần đây, đơn vị đã huy động các nguồn vốn, tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư triển khai nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình phát triển hệ thống lưới điện trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2017-2020, đã có gần 30 dự án với tổng giá trị hơn 186 tỷ đồng được đầu tư để nâng cao chất lượng điện năng, phục vụ yêu cầu phát triển. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho đời sống của Nhân dân mà còn đảm bảo cung cấp điện an toàn vào các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện.

Những dự án mang lại hiệu quả rõ rệt đó là: Cải tạo, nâng cấp lưới 10kV tại các lộ 971, 973, 975 trạm 110 kV Hoằng Hóa lên vận hành lưới 22kV đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân trong khu vực thị trấn Bút Sơn và các xã: Hoằng Xuyên, Hoằng Ngọc, Hoằng Hà, Hoằng Đạt, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh, Hoằng Tân, Hoằng Châu, Hoằng Lưu...; cải tạo nâng cấp lộ 973 trạm trung gian Nghĩa Trang lên 22kV cấp điện ổn định cho một phần các xã: Hoằng Phú, Hoằng Quý, Hoằng Quỳ, Hoằng Hợp... Đặc biệt, để phục vụ phát triển du lịch biển Hải Tiến, ngành điện đã đầu tư xây dựng đường dây 35kV với tổng vốn đầu tư hai giai đoạn 12 tỷ đồng; cải tạo lưới điện từ 10kV lên 22kV lộ 977 +979 Trạm 110 kV Hoằng Hóa để san tải cấp điện ổn định cho khu vực khu du lịch biển với tổng mức đầu tư là 15,8 tỷ đồng; xây dựng nhánh rẽ đường dây 35kV Linh Trường chống quá tải cho trạm trung gian Hoằng Ngọc...

Để ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh dịch vụ khách hàng, trong năm 2019, 2020, đơn vị đã thay thế công tơ điện tử công nghệ thu thập dữ liệu từ xa cho gần 300 khách hàng chuyên dùng và 20.944 khách hàng sinh hoạt để thu thập số liệu kiểm soát sự hoạt động của thiết bị và ghi chỉ số công tơ từ xa, phấn đấu đến năm 2023 sẽ thay thế toàn bộ công tơ trên lưới điện bằng công tơ điện tử. Đơn vị đã số hóa 100% hợp đồng mua bán điện của các khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt và đang triển khai ký hợp đồng bằng phương thức điện tử cho 100% hợp đồng mua bán điện cho mục đích sinh hoạt; từng bước triển khai điều khiển các thiết bị đóng cắt đường dây trung thế từ xa tại trung tâm điều khiển từ xa của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Các giải pháp thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình sử dụng điện của khách hàng qua Zalo, SMS, email cũng đang được đơn vị tích cực thực hiện.

Điện lực Hoằng Hóa hiện có hơn 48.000 khách hàng mua bán điện, trong đó có hơn 43.000 khách hàng sinh hoạt và hơn 4.000 khách hàng ngoài sinh hoạt. Giai đoạn 2015-2020, tổng số điện năng thương phẩm mà đơn vị đã thực hiện để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoằng Hóa là 1,4 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 10,5% - 13,5%. Riêng trong năm 2020, mặc dù chịu sự tác động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng đơn vị đã thực hiện được 295,22 triệu kWh với doanh thu 503,34 tỷ đồng, tăng 104,32% so với năm 2019.

Không chỉ đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của khách hàng, của người dân, Điện lực Hoằng Hóa còn góp phần hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các địa phương xây dựng nông thôn mới khi mở rộng đường liên thôn, ngõ xóm có nhu cầu dịch chuyển cột điện, đường dây, ngành điện đã tham gia cùng địa phương bằng việc lập phương án giám sát kỹ thuật, hỗ trợ cắt điện và giám sát để thực hiện tháo, hạ và treo lại dây dẫn, hòm công tơ theo đúng quy định, tạo cảnh quan chung ở các làng quê.

Có thể nói, huyện Hoằng Hóa đang trên đà phát triển mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một trong những huyện nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030. Chính vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện năng trên địa bàn, đòi hỏi sự quan tâm đầu tư “đi trước, đón đầu” của ngành điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục trong mọi điều kiện, góp phần vào “bức tranh” phát triển chung của toàn huyện. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoằng Hóa, theo ông Lê Quang Hiếu, Giám đốc Điện lực Hoằng Hóa, thời gian tới, ngoài việc tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, kinh tế và hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kinh doanh bán điện, tích cực phối hợp tuyên truyền để người dân sử dụng điện tiết kiệm, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện..., đơn vị sẽ tiếp tục lập danh mục đầu tư, cải tạo báo cáo Công ty Điện lực Thanh Hóa để thực hiện các dự án quan trọng, như: Xây dựng Trạm biến áp 110kV Hoàng Long cấp điện cho Khu Công nghiệp Hoàng Long và các xã lân cận (dự kiến xong trong quý III năm 2021); xây dựng Trạm biến áp 110kV Hoằng Hóa 2 tại xã Hoằng Ngọc đảm bảo cấp điện cho nhu cầu phụ tải công nghiệp và du lịch, nhất là những tổ hợp dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại biển Hải Tiến. Tiếp tục đầu tư cấy thêm trạm biến áp phụ tải, cải tạo lưới điện hạ thế, hoàn thiện các hạng mục còn lại của các lộ đường dây để chuyển đổi từ cấp điện áp 10kV sang 22kV để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng điện năng tốt nhất phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện trong phát triển sản xuất và dân sinh, bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn huyện, góp phần đồng hành cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Việt Hương