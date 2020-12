Điện lực Hậu Lộc: Thực hiện các biện pháp cấp điện an toàn phục vụ sản xuất và dân sinh

Đến tháng 11-2020, lưới điện do Điện lực Hậu Lộc quản lý, gồm 188,75 km đường dây trung áp; 284,9 km đường dây hạ áp, 237 trạm biến áp... Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) đã được Điện lực Hậu Lộc xác định là nhiệm vụ quan trọng. Mục tiêu đặt ra là quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả lưới điện trong mọi tình huống, phục vụ các yêu cầu chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công nhân Điện lực Hậu Lộc kiểm tra máy cắt thuộc trạm biến áp trung gian tại thị trấn Hậu Lộc.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Điện lực Hậu Lộc đã triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục thực trạng lưới điện hạ thế nông thôn trên địa bàn chất lượng kém, không những tổn thất điện năng cao mà còn đang tiềm ẩn nguy cơ không an toàn. Tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư triển khai nâng cấp, sửa chữa một số công trình chống quá tải, củng cố lưới điện. Điển hình như sửa chữa lớn đường dây 10/22 kV, gồm: thay dây, xà, sứ và cột các vị trí thuộc lộ 373 E9.18 trạm 110 kV Hậu Lộc; các nhánh rẽ Ngư Lộc, Lộc Sơn, Tiến Lộc, Đa Lộc 3,... Đóng điện đường dây và trạm biến áp chống quá tải một số xã như Xuân Lộc, Thành Lộc, Liên Lộc, Minh Lộc, thị trấn Hậu Lộc,... Sửa chữa thường xuyên lưới điện như thay dây hạ thế quá tải, kém chất lượng, thay cột không an toàn... Điện lực Hậu Lộc tăng cường nhân lực thường xuyên bám địa bàn kiểm tra lưới điện nhằm chủ động các phương án luân chuyển, thay thế của các trạm phân phối có khả năng quá tải. Để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đơn vị đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn vi phạm phát sinh, phối hợp với các xã, thị trấn và các ngành chức năng của huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện... Chủ động tuyên truyền, vận động khách hàng áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, chia sẻ khó khăn với ngành điện.

Các tháng vừa qua, Điện lực Hậu Lộc đã chủ động triển khai thực hiện phương án PCTT-TKCN, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Tiểu ban chỉ huy PCTT-TKCN Điện lực Hậu Lộc đã chủ động triển khai thực hiện phương án PCTT-TKCN theo phương châm “4 tại chỗ” như: diễn tập xử lý sự cố lưới điện đơn vị quản lý; chuẩn bị vật tư dự phòng; thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ/ngày khi có tin bão gần, trong thời gian mưa, bão, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra; tập huấn phương án PCTT-TKCN, cấp cứu nạn nhân trong lụt, bão cho các thành viên tham gia đội xung kích... Đơn vị đã hoàn thành sửa chữa những điểm hư hỏng, khắc phục những tồn tại trên lưới điện, nhà xưởng,...

Hậu Lộc là một trong những địa bàn thường xảy ra ngập úng vào mùa mưa, bão vì vậy Điện lực Hậu Lộc đã chủ động phối hợp với chi nhánh thủy lợi huyện chủ động kiểm tra hệ thống điện phục vụ các trạm bơm chống úng, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, đóng điện chạy thử các công trình, bảo đảm hiện tại 100% số máy bơm hiện có phát huy tác dụng khi có mưa lớn. Để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, ngăn chặn vi phạm phát sinh, phối hợp với các xã, thị trấn và các ngành chức năng của huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện; phổ biến các quy định của Chính phủ về an toàn công trình lưới điện cao áp.

Kết quả, đến đầu tháng 11-2020, đơn vị đã xử lý cơ bản triệt để nhà cửa, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, tránh gây ra những hiểm họa khó lường. Chủ động phát quang hành lang lưới điện, phối hợp với chính quyền và Nhân dân xử lý những phần kiến trúc vi phạm nghiêm trọng hành lang và có nguy cơ gây sự cố khi trời mưa, bão, thu dọn hành lang, đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện,... Thực tế, trong các tháng cao điểm nắng nóng và mùa mưa, bão vừa qua, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án đối phó, xử lý các sự cố, sử dụng vật tư, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” tổ chức khắc phục kịp thời sự cố mất điện các trạm biến áp, sớm cấp điện trở lại cho các hoạt động sản xuất, dân sinh khu vực vùng biển huyện Hậu Lộc.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế vẫn còn nhiều tồn tại đe dọa nguy cơ mất điện trên địa bàn. Nguyên nhân chính do lưới điện hạ thế nông thôn chất lượng kém (sau khi tiếp nhận ngành điện đã đầu tư cải tạo, nâng cấp, song do khó khăn về nguồn vốn nên chưa đáp ứng được yêu cầu), không những tổn thất điện năng cao mà còn đang tiềm ẩn nguy cơ không an toàn. Vì vậy ngoài việc đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm triển khai dự án cải tạo 4 lộ đường dây 10 kV lên vận hành ở cấp điện áp 22 kV; triển khai xây dựng trạm biến áp 110 kV Hậu Lộc 2 theo quy hoạch, trước mắt Điện lực Hậu Lộc cần tập trung chỉ đạo, điều hành khắc phục sự cố mất điện nhanh nhất, cung cấp điện kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Thùy Dương