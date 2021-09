Đẩy nhanh thu hoạch lúa thu mùa 2021 tránh bão và mưa lớn

Đến ngày 6-9-2021 diện tích lúa thu mùa đã chín từ 80% trở lên đạt 23.000 ha, tập trung tại các huyện: Nông Cống, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Hà Trung... trong đó toàn tỉnh đã thu hoạch được 5.853 ha. Dự kiến đến ngày 15-9-2021 lúa sẽ chín thêm 50.000 ha.

Theo thông tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng từ đêm 8-9 đến ngày 9-9 cơn bão Conson (Côn Sơn) đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thêm, di chuyển về phía Tây, hướng về các tỉnh miền Bắc nước ta và có khả năng gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Cùng với ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, dự báo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-150mmđợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Để tránh thất thiệt vụ thu mùa do ảnh hưởng của bão và mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc nông dân khẩn trương huy động máy móc lực lượng thu hoạch diện tích lúa thu mùa đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để bảo vệ năng suất, chất lượng, đồng thời tạo điều kiện để sản xuất vụ đông 2021-2022.

Hương Thơm