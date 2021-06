Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài

Ngày 14-6, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 5 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, nhưng việc giải ngân của các địa phương gặp nhiều khó khăn, thấp hơn hẳn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2020. Nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng không.

Đến 31-5, vốn đã giải ngân là 1.100,66 tỷ đồng, bằng 1,73% dự toán. Mới có 15/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 3% là Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu. Có tới 37 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2021 và nêu các nguyên nhân, vướng mắc dẫn đến tình trạng chậm giải ngân nguồn vốn này, như do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19; dự án thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh hiệp định vay với các nội dung như gia hạn thực hiện, thời gian giải ngân, sử dụng vốn dư, điều chỉnh chủ đầu tư.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân là thủ tục thực hiện đối với các chương trình, dự án vốn ODA phải qua nhiều bước, dẫn đến thời gian lựa chọn nhà thầu kéo dài hơn, chậm trao hợp đồng so với các dự án trong nước ít nhất 6 tháng nên ảnh hưởng đến tiến độ. Do vậy, khối lượng giải ngân thường tập trung vào 6 tháng cuối năm; dự án được bố trí vốn đã hoàn thành thủ tục đầu tư nhưng chậm triển khai công tác sẵn sàng cho đầu tư như chậm giải phóng mặt bằng, tái định cư; chưa hoàn tất thiết kế cơ sở…

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đề nghị các chủ dự án, Ban quản lý dự án phải có khối lượng đầu tư xây dựng hoàn thành điều kiện thanh toán để gửi đơn rút vốn cho nhà tài trợ thực hiện giải ngân theo chế độ quy định…

Các địa phương cần rà soát việc phân bổ lại dự toán phù hợp với tiến độ các dự án; Ưu tiên bố trí phần vốn còn lại phù hợp với cơ chế tài chính của các dự án đang triển khai, thực hiện trên địa bàn của các địa phương. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh hiệp định vay, không để việc điều chỉnh làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân của các dự án...

Chỉ đạo ngay sau hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương rà soát lại tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh; làm rõ các vấn đề vướng mắc, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, quyết liệt thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao.

Khánh Phương