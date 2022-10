Đập và Nhà máy Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn trong mùa mưa lũ

Không chỉ cung cấp điện với chi phí thấp, an toàn, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn còn có vai trò kiểm soát lũ cho hạ lưu, với dung tích phòng lũ thường xuyên là 112 triệu m3 và cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Do vậy, công tác quản lý an toàn hồ đập luôn là nhiệm vụ quan trọng song hành cùng hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy.

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn vận hành điều tiết hồ chứa.

Năm 2022, trước những diễn biến bất thường của thời tiết được dự báo, ngay từ đầu năm, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án ứng phó thiên tai và kiện toàn ban chỉ huy, đội xung kích phòng, chống thiên tai của đơn vị. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình an toàn đập, hồ chứa; kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị vận hành chống lũ, hệ thống cảnh báo khi xả lũ, hệ thống thông tin liên lạc. Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong tuyên truyền, phổ biến cho người dân tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hành lang thoát lũ, không xây nhà, dựng lều tại các vị trí dễ sạt lở ven sông Mã; có biện pháp gia cố, di dời nhà cửa khỏi vị trí nguy hiểm, không cho các phương tiện giao thông vận tải đường thủy và người vào phạm vi 400m tính từ hạ lưu đập.

Trong những ngày cuối tháng 9-2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp có mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi. Để góp phần điều tiết nước trên sông Mã, kiểm soát lũ cho hạ lưu và bảo đảm an toàn đập, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai.

Ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, cho biết: 100% cán bộ, lao động tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã trực 24/24h, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình đập, hồ chứa, kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị vận hành chống lũ, hệ thống cảnh báo khi xả lũ, hệ thống thông tin liên lạc. Đồng thời, sát sao hơn trong công tác phối hợp với chính quyền huyện Quan Hóa, các xã vùng hạ lưu tuyên truyền, phổ biến cho người dân không đánh bắt cá, không cho các phương tiện giao thông vận tải đường thủy lưu thông khu vực hạ lưu đập.

Căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, căn cứ bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ và lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, để bảo đảm an toàn cho công trình và chống lũ cho hạ du, trong mùa mưa năm nay, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn cũng đã tiến hành nhiều đợt xả lũ, điều tiết hồ chứa. Quy trình xả lũ được thực hiện nghiêm theo quy định của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, trong đó, thực hiện thông báo tới các địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân chủ động phòng tránh, di dời tài sản, hoa màu.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn cho biết thêm: Xác định phòng, chống thiên tai và vận hành bảo đảm an toàn hạ du là nhiệm vụ quan trọng, trong quá trình vận hành, đơn vị luôn kiểm tra sự an toàn của máy móc thiết bị. Đồng thời, luôn tuân thủ quy trình liên hồ chứa trên sông Mã, mực nước trước lũ luôn về cao trình 150m. Dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như các tỉnh thượng nguồn vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, công ty vẫn tiếp tục duy trì các phương án vận hành an toàn; đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến người dân các cấp độ báo động lũ.

Hiện nay, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn có 16 trạm cảnh báo lũ từ huyện Quan Hóa đến huyện Cẩm Thủy, trong đó có 5 trạm cảnh báo lũ phát bằng 3 thứ tiếng: Kinh, Mường, Thái; cùng hàng trăm biển chỉ dẫn lánh nạn và hàng nghìn mốc cảnh báo lũ tại các vùng hạ du. Từ đầu tháng 9 đến nay, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã vận hành xả lũ hồ chứa 1 lần để bảo đảm an toàn cho công trình và chống lũ cho hạ du.

Cũng trong năm 2022, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã hoàn thiện công tác đại tu tổ máy H1, H2 bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị theo phương án kỹ thuật, lịch sửa chữa được Tổng Công ty Phát điện 2 và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phê duyệt. Việc hoàn thành công tác sửa chữa đã bảo đảm vận hành tối đa các tổ máy và tận dụng lượng nước về hồ. Cùng với lượng nước về hồ tăng so với cùng kỳ, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng như hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn dự kiến hoàn thành các kế hoạch về sản xuất, kinh doanh đề ra.

Bài và ảnh: Trung Sinh