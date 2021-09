Đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn dịp lễ Quốc khánh 2-9

Thực hiện mục tiêu đảm bảo cấp điện ổn định, tăng cường nguồn điện phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lập lịch trực xử lý sự cố lưới điện ngày lễ Quốc khánh 2-9 năm 2021, xây dựng phương án chi tiết đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn quản lý.

Cán bộ Trung tâm Điều khiển xa làm việc trong môi trường cách ly bảo đảm vận hành nguồn, lưới điện hợp lý.

Theo đó, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã giao cho các phòng, ban, đơn vị lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong các ngày Lễ kỷ niệm Quốc khánh, cụ thể: Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; ưu tiên đảm bảo điện tại các địa phương, không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Công nhân kiểm tra lắp đặt thiết bị điện góp phần đảm bảo cấp điện khu vực cách ly.

Đồng thời tăng cường bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại và trang cấp các thiết bị bảo hộ phòng chống COVID-19 cho người lao động làm việc trực tiếp hiện trường nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiếtbị nguồn, lưới điện, đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây. Các đơn vị kiểm tra, phát quang hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn để phòng ngừa dông, lốc đổ ngã gây sự cố gián đoạn điện đột xuất.

Tăng cường phối hợp cùng đơn vị cách ly trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Mặt khác chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát,xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổcho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. Ưu tiên các khu vực phục vụ công tác phòng chống dịchCOVID-19 của tỉnh:Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện phổi Thanh Hóa, Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa,TTGD Quốc Phòng – ĐH Hồng Đức,Khu cách ly Trung đoàn 266-270,Khu cách ly Sư đoàn 390…

Công nhân điện lực phát quang hành lang lưới tuyến.

Tổ chức lực lượng trực vận hành 24/24 để theo dõi, giám sát phụ tải của các trạm biến áp từ hệ thống đo xa để kịp thời phát hiện và khắc phục các trường hợp quá tải. Phân công các lực lượng ứng trực, như: trực lãnh đạo, trực điều độ, trực kỹ thuật, vận hành, lái xe, trực bảo vệ... để kịp thời khắc phục, xử lý các trường hợp sự cố, bất thường trên lưới điện. Kiểm tra hệ thống máy phát điện dự phòng các khu cách ly, đảm bảo công suất phục vụ khi xảy ra sự cố gây mất điện.

Không thực hiện kế hoạch cắt điện trong thời gian từ ngày 2-9-2021 đến hết ngày 5-9-2021, trừ các trường hợp khắc phục, xử lý sự cố đột xuất xảy ra trên lưới điện.

Hùng Mạnh