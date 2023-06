Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 và Tập Đoàn Doosan của Hàn Quốc hợp tác phát triển năng lượng sạch

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội, đã có 111 bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh (MOU) thuộc 20 lĩnh vực đã được ký kết. Trong đó Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 và Tập Đoàn Doosan của Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, để nghiên cứu ứng dụng giải pháp khử cacbon trong sản xuất điện.

Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước Việt Nam - Hàn Quốc các doanh nghiệp hợp tác đã trao đổi biên bản hợp tác.

Được biết, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 do Tổng Công ty Điện lực KEPCO, Hàn Quốc và Tập đoàn Marubeni, Công ty Điện lực Tohuku, Nhật Bản làm chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư gần 2,8 tỷ USD, đây là dự án công nghiệp trọng điểm lớn thứ 2 sau Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nhà máy có công nghệ siêu tới hạn, sử dụng hiệu quả nhiên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.

Ông Yeonin Jung, Chủ tịch Doosan của Hàn Quốc và ông Hirohide Sagara, Tổng Giám đốc Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 Thanh Hoá vui mừng được cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực năng lượng.

Nhằm tiếp tục giảm tiêu thụ than, giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường, Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 đã ký kết với Tập đoàn Doosan của Hàn Quốc, trong đó phía Doosan sẽ tiến hành nghiên cứu thử nghiệm để đốt các loại nhiên liệu thay thế khác không phải là than, đồng thời nghiên cứu tìm ra các giải pháp về công nghệ để đảm bảo việc đốt các nhiên liệu thay thế như ammonia và biomass vẫn có thể đảm bảo được hiệu năng, công suất như đốt than.

Ông Hirohide Sagara, Tổng Giám đốc Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 Thanh Hoá đánh giá về việc hợp tác với Tập đoàn Doosan của Hàn Quốc.

Ông Hirohide Sagara, Tổng Giám đốc Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 Thanh Hoá cho biết: Từ khi Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vận hành thương mại, Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 luôn hướng tới một quá trình vận hành xanh để giảm phát thải cacbon. Việc hợp tác với Tập đoàn Doosan của Hàn Quốc, sẽ giúp cho nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 có thêm nhiều giải pháp để vận hành xanh sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Ông Hirohide Sagara, Tổng Giám đốc Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 Thanh Hoá trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Nhà máy Nhiệt Điện BOT Nghi Sơn 2 có công suất 1.200 MW, là dự án nhiệt điện áp dụng công nghệ hiện đại, đóng vai trò là một trong những “hạt nhân” quan trọng và là động lực thúc đẩy Khu Kinh tế Nghi Sơn phát triển, từng bước đạt được mục tiêu xây dựng Nghi Sơn trở thành Khu kinh tế trọng điểm của cả nước trong những năm tới, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Và bước đi tiếp theo trong hành trình vận hành xanh của nhà máy sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam cam kết tại COP 26.

Minh Hiếu