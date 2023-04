Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Phấn đấu sản xuất điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng

Vượt qua mọi khó khăn, quý I/2023, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã sản xuất được gần 980 triệu kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Sản xuất điện trong tháng 3/2023đạt 423,3 triệu kWh, tăng 7,1%so với kế hoạch Bộ Công Thương giao.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tiền thân là Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được chuyển giao cho Tổng Công ty Phát điện 1 từ ngày 01/01/2018. Với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng, đoàn kết nhất trí, chung tay vì mục tiêu chung của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty, những năm qua, Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Báo cáo Quý I/2023 cho thấy, 3 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của tập thể, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất, cung cấp điện cho nền kinh tế với sản lượng điện gần 980 triệu kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt trong tháng 3/2023, nhờ chuẩn bị tốt nguồn than cho sản xuất nên sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt 423,3 triệu kWh, tăng 7,1% (395,24 triệu kWh) so với kế hoạch Bộ Công Thương giao, tăng 5,36% (401,76 triệu kWh) so với phương thức tháng 03/2023 của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).

Trong Quý I/2023, Công ty cũng đã hoàn thành công tác tiểu tu tổ máy số 1 từ ngày 30/01 - 04/02/2023. Đồng thời triển khai lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch sửa chữa lớn được Tổng công ty phát điện 1 phê duyệt.

Bên cạnh đó, xác định công tác bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng, bảo đảm không có sự cố vận hành, tai nạn lao động, công ty đã tích cực triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường. Cụ thể, xử lý tro bay và thạch cao tiêu thụ đạt 100%, riêng xỉ tiêu thụ đạt 242,04%.

Thực hiện vận hành ổn định, không để xảy ra sự cố

Quý II/2023 là giai đoạn bắt đầu mùa khô, nhu cầu sử dụng điện tăng, Công ty đặt mục tiêu bảo đảm cung cấp đủ nhiên liệu, vật tư, vật liệu để duy trì vận hành ổn định, vận hành các tổ máy, không để xảy ra sự cố, phấn đấu đạt sản lượng dự kiến phát theo phương thức Bộ Công Thương giao và đáp ứng được chỉ tiêu thông số kỹ thuật Tổng công ty giao.

Cụ thể, sản lượng điện do Bộ Công Thương giao trong Quý II/2023 là 1.133,38 triệu kWh, tương đương lượng than tiêu thụ khoảng 496 ngàn tấn. Trong đó, tháng 4 Công ty sẽ sản xuất sản lượng điện theo kế hoạch Bộ Công Thương giao là 349,24 triệu kWh (theo phương thức tháng 04/2023 của A0 là 320,2 triệu kWh). Đặc biệt, Công ty đã lên kế hoạch để chuẩn bị nguồn than bảo đảm cho sản xuất điện.

Đối với công tác sửa chữa lớn, Công ty sẽ hoàn thành tiểu tu đợt 1 của tổ máy số 2 theo kế hoạch sửa chữa các Tổ máy NMNĐ Nghi Sơn 1 đã được Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt từ ngày 22/04-28/4/2023; Hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư năm 2023; Thực hiện lập, trình duyệt kế hoạch và triển lựa chọn nhà thầu; Tiếp tục triển khai thi công Hạng mục Kênh nắn dòng sông Yên Hòa (Giai đoạn 2) để bàn giao trong Quý II/2023.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 4 và Quý II/2023, Công ty sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết bảo đảm vận hành các tổ máy an toàn, ổn định; hoàn thành công tác tiểu tu đúng tiến độ và chất lượng; Triển khai, thực hiện chặt chẽ công tác giám sát, nghiệm thu trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa thiết bị đúng quy trình; Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, tổ chức thí nghiệm hiệu chỉnh, vận hành tối ưu các tổ máy, giảm suất tiêu hao than và điện tự dùng trong sản xuất điện. Đồng thời tiếp tục nâng cao năng suất lao động, thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm chi phí Tổng công ty giao; Tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu.

Đối với việc sản xuất điện và vận hành thị trường điện, sẽ tập trung theo dõi tình hình thị trường, tình hình thời tiết, xây dựng bản chào tối ưu (chào giá phù hợp với tình hình tổ máy, nhiên liệu, tình hình thị trường....), xét tới chi phí biến đổi để mang lại hiệu quả cao nhất; Bảo đảm 100% sản lượng hợp đồng Q c Quý II/2023 là 805,97 triệu kWh. Bảo đảm nhiên liệu cũng như năng suất bốc dỡ để hoàn thành kế hoạch giao nhận nhiên liệu than trong Quý II. Nỗ lực cao nhất để ổn định sản xuất điện, đóng góp tích cực cho nguồn điện lưới quốc gia.

PV