Công ty Điện lực Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, tập thể Ban Giám đốc cùng cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Quyết tâm đó càng được nhân lên khi tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022) Công ty vinh dự là một trong số ít doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Minh Hiếu).

Năm 1954, trong lần đến thăm Nhà máy Điện Yên Phụ và Nhà máy Đèn Bờ Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, công nhân viên ngành điện: “Nhà máy này bây giờ là của Nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải gìn giữ nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa"...

Lời căn dặn của Người chính là kim chỉ nam dẫn đường, thôi thúc các thế hệ cán bộ, công nhân viên Ngành điện Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng ngành ngày càng phát triển.

Với ý thức, niềm tự hào về lịch sử và thành tựu của Ngành Điện lực, tập thể ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động PC Thanh Hóa luôn đoàn kết một lòng, không ngừng sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng nguồn điện, cùng nhau phấn đấu hết mình vì dòng điện Tổ quốc, bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong suốt 58 năm (1964-2022) hình thành và phát triển. Từ những đóng góp đó, cùng với quân và dân tỉnh nhà, PC Thanh Hóa đã lập nên nhiều chiến công trong chiến đấu, xây dựng và phát triển. Đơn vị đã nhận được những phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Ba cho tự vệ nhà máy điện Hàm Rồng năm 1965-1967, Bằng khen cán bộ, công nhân viên và tự vệ Nhà máy điện Hàm Rồng của Thủ tướng Chính phủ năm 1965; Đảng, Nhà nước tuyên dương Nhà máy điện Hàm Rồng Anh hùng năm 1966; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng thưởng cán bộ, công nhân viên và tự vệ Nhà máy điện Hàm Rồng năm 1967 và hạng Nhất năm 1968; Huân chương Lao động hạng Ba tặng Sở Điện lực Thanh Hóa 1991, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1996 tặng thưởng cán bộ, công nhân viên Sở Điện lực Thanh Hóa; Huân chương Lao động hạng Ba tặng thưởng Điện lực Than Hóa; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2013 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2019 cùng nhiều phần thưởng khác của các bộ, ngành TW, địa phương.

Năm 2021, trước những khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép “Vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh”, PC Thanh Hóa đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, là một trong những đơn vị thuộc nhóm có sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng cao nhất cả nước. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt 6,53 tỷ kWh, tăng 13,54% so với năm 2020, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 60,75%, tăng trưởng 18,39%; quản lý tiêu dùng chiếm 33,94%, tăng trưởng 7,17% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 4,82%. Tổng doanh thu đạt 11.271 tỷ đồng, tăng 16,82% so với năm 2020. công ty đã nỗ lực xây dựng mới 135km đường dây trung thế; 187km đường dây hạ thế; 215 TBA phụ tải, với tổng dung lượng 44.601kVA; cải tạo khoảng 259 km đường dây trung áp và cải tạo 198 TBA phụ tải; công tác thay thế, lắp đặt công tơ, chỉnh trang lưới điện 5S, Hotline đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, công ty đã hoàn thành tốt 8 nhiệm vụ chuyển đổi số với việc đưa vào vận hành chính thức các chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế toán, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng, PC Thanh Hóa cũng đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hết sức ý nghĩa như: Ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ giảm giá tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước vẫn đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường với những thay đổi lớn lao, đặc biệt là đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc; để hoàn thành thắng lợi các các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích và kinh nghiệm, bài học đúc rút được từ thực tiễn, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp, các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ từ Công ty đến cơ sở trực thuộc. Trong quan điểm chỉ đạo, tập thể BCH Đảng bộ, ban lãnh đạo Công ty phải bám sát theo Chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính đượcTổng Công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện trong năm 2022.Việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Công ty là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của lãnh đạo chuyên môn và đoàn thể trong Công ty; cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao, của cả hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ công nhân viên. Trong đó mục tiêu tổng quát đề ra cần thực hiện đó là: Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động SXKD; đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao; Đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảm bảo việc hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm trên 30% số vụ sự cố lưới điện so với năm 2021; Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng kế hoạch năm 2022 được Tổng Công ty giao; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và số hóa vào hoạt động SXKD; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…

Tỉnh Thanh Hóa đang trên đà phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước, kéo theo đó nhu cầu điện năng phục vụ kinh tế - xã hội sẽ liên tục gia tăng, trước những thách thức đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ luôn đoàn kết, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với ngành điện.

Nguyễn Lương