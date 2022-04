Có 469 hồ chứa có mực nước thấp hơn bình thường

Thanh Hóa hiện có 610 hồ chứa các loại. Các hồ chứa cùng với các công trình đầu mối đã và đang chủ động bảo đảm tưới, tiêu ổn định cho 310.000 ha đất gieo trồng cây hàng năm.

Hồ sông Mực (Như Thanh).

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay tổng lượng mưa ở mức thấp hơn đến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, mực nước sông trung bình các tháng phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 15-4 chỉ có 141 hồ chứa là đầy nước. Còn lại 469 hồ chứa có mực nước thấp hơn bình thường. Trong đó, có 27 hồ chứa có từ mực nước chết trở xuống. Riêng 3 hồ chứa nước Cửa Đạt (Thường Xuân) thấp hơn so với mực nước dâng bình thường là 18,66 m; hồ Sông Mực (Như Thanh) thấp hơn so với mực nước dâng bình thường là 1,66 m; hồ Yên Mỹ (Nông Cống) thấp hơn so với mực nước dâng bình thường 2,86 m.

Hồ Hón Ấm, xã Thành Minh (Thạch Thành)

Để bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là vào mùa nắng nóng sắp tới, ngành nông nghiệp, các đơn vị quản lý và khai thác các công trình thủy nông, các huyện, thị xã, thành phố đã và đang theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn; kiểm tra tình hình nguồn nước, điều hòa phân phối nước hợp lý, tiết kiệm. Thực hiện bổ sung nguồn nước giữa hệ thống sông Mực và hệ thống Bái Thượng qua kênh N8. Thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm đối với vùng tưới bằng hồ, đập nhỏ ngay từ đầu các vụ sản xuất.

Hương Thơm