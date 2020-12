Chủ động các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Thực hiện công điện số 19, ngày 28-12-2020, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, các địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Người dân xã Phú Lộc (Hậu Lộc) thắp đèn sưởi, chống rét cho gia cầm non

Tại huyện Lang Chánh, những biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi đã nhanh chóng được chính quyền và Nhân triển khai thực hiện. Hiện, trên địa bàn huyện có khoảng 7.000 con trâu, 4.200 con bò, 4.700 con dê, 7.500 con lợn và 250.000 con gia cầm các loại. Để bảo đảm cho đàn vật nuôi phát triển ổn định trước đợt rét đậm, rét hại này, huyện đã có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn và bà con nông dân chủ động thực hiện các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi. Phân công cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng, chống rét và dịch bệnh; hướng dẫn, hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng giúp đàn vật nuôi tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống rét. Nghiêm cấm và khuyến cáo người dân không chăn thả gia súc, gia cầm và bắt các loại gia súc làm việc khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Hiện hầu hết các chuồng nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đã được các hộ dân gia cố, che chắn, nguồn thức ăn dự trữ và nguyên liệu sử dụng sưởi ấm cũng đã được chuẩn bị đề phòng cho những ngày rét đậm, rét hại.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn huyện, một số nơi bà con nông dân đã tiến hành gieo mạ để gieo cấy vụ đông xuân. Do đó, để chống rét cho diện tích mạ mới gieo, huyện cùng với các UBND các xã, thị trấn đã hướng dẫn người dân thực hiện che phủ nilon. Hiện 100% diện tích mạ mới gieo của huyện đều đã được che phủ.

Người dân xã Nga Điền (Nga Sơn) che chắn chuồng nuôi, chuẩn bị thức ăn dự trữ chống rét cho đàn gia súc

Tính đến sáng ngày 30-12, huyện Nga Sơn đã gieo được khoảng 3,5 tấn giống lúa các loại. Để bảo đảm lượng mạ mới gieo sinh trưởng, phát triển trong đợt rét đậm, rét hại, huyện đã chỉ đạo, khuyến cáo người dân che phủ 100% nilon đối với diện tích mạ vừa được gieo, bảo đảm mực nước cho chân ruộng mạ để giữ ấm. Đối với vật nuôi, để giữ an toàn cho 3.800 con bò, 320 con trâu, gần 80.000 con lợn và 520.000 con gia cầm các loại, huyện cùng chính quyền các xã, thị trấn đã và đang chỉ đạo, khuyến các các hộ chăn nuôi không cho trâu, bò làm việc, chăn thả tự do ngoài trời khi thời tiết rét đậm, rét hại, phải nhốt trong chuồng có kiểm soát. Sử dụng bóng điện hay đốt lửa sưởi cho vật nuôi trong chuồng nuôi bằng trấu, mùn cưa, than củi. Đối với gia súc, gia cầm non phải có ô úm riêng, có bóng điện sưởi bảo đảm nhiệt độ trong ô úm từ 22 - 28 độ C.

Hương Thơm