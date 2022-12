Cảng hàng không Thọ Xuân tổng kết công tác năm 2022 và kỷ niệm 10 năm thành lập

Sáng 10-12, Cảng hàng không Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và kỷ niệm 10 năm thành lập (10-12-2012 - 10-12-2022).

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Giám đốc Cảng hàng không Thọ Xuân đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và điểm lại những dấu mốc đáng tự hào trong chặng đường 10 năm hình thành và phát triển cảng.

Đến nay, cơ sở hạ tầng của cảng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của hàng không quốc tế; nâng cao năng lực tiếp nhận tàu bay, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các chuyến bay trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế; nâng cao công suất và chất lượng phục vụ hành khách.

Tiết mục văn nghệ chào mừng do tập thể cán bộ, viên chức - NLĐ Cảng hàng không Thọ Xuân biểu diễn.

Năm 2022, tổng sản lượng hành khách, hàng hóa/bưu kiện; tổng số lượt hạ cất cánh đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 11-2022, tổng sản lượng hành khách là 1.490.309 lượt khách, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 119% kế hoạch năm; hàng hóa - bưu kiện đạt 2.610.077 kg, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 49% kế hoạch năm; hạ cất cánh đạt 9.288 lượt, tăng 71% so với cùng kỳ, đạt 118% kế hoạch năm. Dự kiến, đến hết 31-12-2022 sản lượng hành khách thông qua cảng sẽ là 1.612.958 lượt khách, đạt 128,44% kế hoạch năm 2022.

Lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa Phạm Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả trong chặng đường 10 năm phát triển của Cảng hàng không Thọ Xuân; mong muốn trong tương lai cảng sẽ nỗ lực để có nhiều thành tựu mới, đóng vai trò quan trọng là cửa ngõ giao thông đường hàng không số 1 trong khu vực Bắc miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

Giám đốc Cảng hàng không Thọ Xuân Trần Sỹ Hiến đã thay mặt tập thể CBNV cảng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Bộ GTVT, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các đơn vị liên quan và các đơn vị hoạt động tại cảng đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ cảng trong hoạt động hàng không dân dụng tại Thanh Hóa.

Giám đốc Cảng hàng không Thọ Xuân Trần Sĩ Hiến báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại của hành khách qua cảng ngày càng tăng cao, nhu cầu bay quốc tế lớn, Cảng Hàng không Thọ Xuân quyết tâm đoàn kết, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bình Lan