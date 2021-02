Các cơ sở chế biến hải sản nhộn nhịp vào tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các cơ sở, hộ gia đình tại làng nghề chế biến hải sản ở các địa phương ven biển của tỉnh tập trung sản xuất, gia tăng sản lượng, bảo đảm chất lượng phục vụ thị trường tết.

Chế biến hải sản ở phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn).

Đến xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) vào những ngày áp Tết Nguyên đán Tân Sửu, chúng tôi thấy không khí sản xuất của các cơ sở chế biến hải sản rất nhộn nhịp. Tàu cá tấp nập cập bến vận chuyển nguyên liệu cá tôm... khai thác được lên các cơ sở chế biến. Xã Ngư Lộc được xem là địa phương chế biến hải sản nổi tiếng của tỉnh, với nhiều loại sản phẩm, như: tôm khô, cá khô, mắm các loại..., mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn sản phẩm. Chị Đặng Lý Phả, thôn Thắng Tây chuyên chế biến tôm khô, cho biết: Thời điểm gần tết này, khách hàng nhiều nơi đã đặt hàng với số lượng lớn, tuy nhiên nguồn cung năm nay dự kiến sẽ không đủ phục vụ nhu cầu thị trường do hạn chế nguồn nguyên liệu. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng giá tôm khô năm nay vẫn giữ giá từ 900.000 đến 1 triệu đồng/kg. Hiện nay, cơ sở đang đẩy mạnh sản xuất, để kịp giao hàng cho khách đã đặt hàng.

Trên địa bàn xã Ngư Lộc hiện có 27 doanh nghiệp cấp đông, hấp sấy hải sản và 45 hộ, cơ sở kinh doanh, chế biến thủy, hải sản với các sản phẩm chính, như: moi khô, mực khô, cá khô, tôm khô, nước mắm... Tổng doanh thu từ chế biến hải sản của xã đạt 300 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động. Một số cơ sở, hộ gia đình sản xuất, chế biến hải sản có quy mô lớn, như: Công ty Phương Oanh, thôn Thành Lập, chế biến hải sản với quy mô 100 tấn/năm; hộ gia đình chị Bùi Minh Phương, thôn Thành Lập chế biến hải sản quy mô 8,5 tấn/năm; hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nhung, thôn Thắng Phúc chế biến mắm tôm quy mô 6,5 tấn/năm; hộ gia đình anh Nguyễn Văn Huân, thôn Chiến Thắng, chế biến chả cá quy mô 4,5 tấn/năm... Ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, cho biết: Để bảo đảm nguồn hải sản cung cấp trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở, hộ dân đã chủ động thu mua các sản phẩm để chế biến, bảo quản để không bị khan hiếm hàng trong dịp tết. Ngoài các sản phẩm hải sản khô, các sản phẩm tươi như mực, tôm, cá các loại... cũng được các hộ kinh doanh thu mua bảo quản trước tết 20 ngày để phục vụ người tiêu dùng. Nhằm nâng cao chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều chủ cơ sở sản xuất, hộ gia đình chế biến hải sản trên địa bàn xã Ngư Lộc tích cực tham gia các lớp tập huấn về kiến thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm vệ sinh trong chế biến hải sản. Đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu của các chủ cơ sở, hộ dân chế biến hải sản để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, góp phần bảo đảm cho Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn.

Những ngày này, mọi ngõ ngách của các làng Quang Minh, Xuân Tiến và Thượng Hải, phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn) dậy thơm mùi nước mắm truyền thống với thương hiệu Nước mắm Do Xuyên - Ba Làng. Việc sản xuất nước mắm nơi đây diễn ra quanh năm, nhưng tập trung nhiều nhất là thời điểm cuối năm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, do nhu cầu tiêu dùng tăng cao so với ngày thường. Hằng năm, cứ khoảng ngày 15 - 20 tháng Chạp là khách gần xa đến đặt mua hàng làm quà tết cho bạn bè, người thân và dự trữ cho gia đình. Trung bình mỗi năm nước mắm Do Xuyên - Ba Làng sản xuất và cung cấp khoảng 2,3 triệu lít ra thị trường. Ngoài sản phẩm nước mắm, phường Hải Thanh còn nổi tiếng với nhiều sản phẩm hải sản đông lạnh, các mặt hàng hải sản khô... Để phát huy thế mạnh trong lĩnh vực chế biến hải sản, địa phương thường xuyên hướng dẫn người dân sản xuất các sản phẩm có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và tạo niềm tin cho người tiêu dùng không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán mà cả trong năm.

Bài và ảnh: Lê Hợi