Bảo vệ cây trồng, vật nuôi mùa nắng nóng

Gia đình ông Bùi Xuân Tài, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) lắp hệ thống làm mát cho trang trại chăn nuôi lợn. Ảnh: Hương Thơm

Trên cánh đồng chuyên sản xuất rau màu của xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa), ngay từ sáng sớm, người dân đã ra đồng tưới nước cho các loại cây trồng. Để bảo đảm diện tích cây trồng luôn đủ nước, nhiều hộ đã chủ động lắp đặt hệ thống tưới phun tự động. Bà Lê Thị Tôn, xã Hoằng Kim, chia sẻ: Gia đình có 3 sào trồng các loại rau theo mùa. Để bảo vệ diện tích rau trước thời tiết nắng nóng, bà đã tăng cường tưới vào sáng sớm và chiều muộn, kéo lưới chống nắng để bảo vệ cây ở thời điểm từ 10 đến 16 giờ hằng ngày. Việc làm đất, gieo trồng rau màu vụ hè cũng được gia đình tranh thủ làm khi nhiệt độ ngoài trời dịu xuống.

Thời điểm này, gần 1 ha cam, bưởi của gia đình bà Đỗ Thị Thoa, thôn 8, xã Định Hải (thị xã Nghi Sơn) đang trong giai đoạn quả non. Để cây sinh trưởng, phát triển tốt, bảo đảm tỷ lệ đậu quả cao trong điều kiện nắng nóng, gia đình bà đã sử dụng vỏ bao bọc bên ngoài quả để hạn chế tình trạng rám quả, ảnh hưởng đến hình thức, mẫu mã của quả. Đồng thời sử dụng bèo tây, rơm rạ, cỏ khô để che phủ gốc cây, hạn chế bốc hơi nước.

Những ngày này, trại nuôi 50 con lợn nái sinh sản của gia đình anh Bùi Xuân Tài, phố Phong Lượng, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, hệ thống giàn lạnh và quạt thông gió được vận hành hết công suất để bảo đảm thoáng mát cho đàn lợn. Anh Tài chia sẻ: Do chăn nuôi theo phương thức khép kín, nên gia đình đầu tư hệ thống làm mát từ giàn nước và quạt thông gió, ngoài ra còn mua thêm máy phát điện phòng khi mất điện vẫn có thể vận hành hệ thống giàn lạnh, bảo đảm nhiệt độ trong chuồng luôn thấp hơn 6 đến 10 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Hằng ngày, ngoài việc vệ sinh chuồng trại, tắm cho lợn, gia đình anh còn bổ sung thêm B-complex, vitamin C, chất điện giải vào khẩu phần thức ăn cho chúng để giải nhiệt, tăng sức đề kháng.

Giữa tiết trời nắng như đổ lửa, song chuồng nuôi gà của gia đình chị Nguyễn Thị Phương, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) vẫn khá mát mẻ. Chị Phương cho biết, sở dĩ khu chuồng nuôi luôn dịu mát là bởi xung quanh gia đình trồng nhiều chuối và các loại cây xanh khác nên tác dụng chống nóng khá tốt. Bên cạnh đó, gia đình chị còn lắp đặt hệ thống bơm nước phun mưa tự động để làm mát mái, treo bạt chống nóng. Nhờ vậy, mặc dù thời tiết nắng nóng, song đàn gà 2.000 con của gia đình chị vẫn sinh trưởng, phát triển tốt.

Được biết, để giúp bà con nông dân trên địa bàn huyện Quảng Xương thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho cây trồng, vật nuôi trong điều kiện nắng nóng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương đã cử cán bộ chuyên môn đến các hộ dân trực tiếp phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chống nóng, tăng sức đề kháng cho con nuôi. Trung tâm khuyến cáo, ngoài việc thực hiện các biện pháp chống nóng đối với chuồng nuôi, như: Trồng nhiều cây xanh xung quanh chuồng, phun nước lên mái chuồng để hạ bớt nhiệt, lắp đặt hệ thống làm mát, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, cần bổ sung chế độ dinh dưỡng phù hợp để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đánh giá: Hiện, thời tiết nắng nóng chưa gây thiệt hại tới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, dự báo thời tiết nắng nóng còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Do vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để tăng cường các biện pháp chống nắng nóng, phòng dịch bệnh hay xảy ra vào mùa hè cho từng đối tượng cây trồng, vật nuôi. Đối với cây trồng, thường xuyên bảo đảm đủ nước tưới, cung cấp chất dinh dưỡng hợp lý theo nhu cầu của từng loại cây trồng; khuyến khích người dân lắp đặt hệ thống nhà lưới, giàn phun tưới tự động để duy trì độ ẩm, bảo đảm nhiệt độ phù hợp cho cây trồng. Các hộ chăn nuôi lắp đặt hệ thống làm mát, giảm mật độ nuôi, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ; đồng thời, bổ sung thêm các loại vitamin, chia nhỏ các bữa ăn trong ngày để không ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng của vật nuôi.

Hương Thơm