Bảo hiểm Agribank đồng hành cùng khách hàng vay vốn

Bảo hiểm Agribank Thanh Hóa là chi nhánh thuộc hệ thống Công ty CP Bảo hiểm Agribank hoạt động tại địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình. Tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tiên phong triển khai các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp dưới hình thức thương mại, 15 năm qua Bảo hiểm Agribank Thanh Hóa đã phối hợp với các chi nhánh Agribank trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình triển khai các gói sản phẩm dịch vụ, mang đến cho người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn thêm lựa chọn về giải pháp phòng ngừa rủi ro trong cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tư vấn cho người dân các sản phẩm dịch vụ của bảo hiểm Agribank. Ảnh: Khánh Phương

Bảo hiểm Agribank cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, như bảo hiểm cây cao su, bảo hiểm trâu, bò, bảo hiểm máy nông nghiệp, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm... nhất là bảo an tín dụng – một sản phẩm gắn với dòng vốn tín dụng của Agribank, bảo vệ người vay vốn trước những rủi ro không lường trước được, tăng hệ số tín nhiệm của người vay vốn đối với các tổ chức tín dụng và giảm thiểu nguy cơ bị phát mại tài sản khi không may gặp rủi ro. Đây là sản phẩm được Thời báo kinh tế Việt Nam thuộc Hội Khoa học kinh tế Việt Nam vinh danh trong top 10 sản phẩm - dịch vụ tin dùng Việt Nam năm 2022.

Với tinh thần “Trách nhiệm và sẻ chia”, 15 năm qua Bảo hiểm Agribank đã nhiều lần điều chỉnh quy tắc bảo hiểm, giảm phí, mở rộng phạm vi bảo hiểm... nhằm mang lại nhiều quyền lợi hơn nữa cho khách hàng vay vốn tại Agribank và trở thành “lá chắn” tài chính vững chắc cho khu vực tam nông.

Trong trường hợp khách hàng không may gặp rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng tất toán khoản vay, Bảo hiểm Agribank sẽ phối hợp với các chi nhánh Agribank cùng chính quyền địa phương trên địa bàn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý để chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, trong đó có cả gốc và lãi vay tại ngân hàng. Hàng năm, Bảo hiểm Agribank Thanh Hóa đã chi trả hàng trăm tỷ đồng cho khách hàng tham gia các dịch vụ bảo hiểm. Năm 2022, có hơn 6.000 trường hợp khách hàng không may gặp rủi ro đã được chi trả quyền lợi bảo hiểm, với số tiền trên 100 tỷ đồng, từ đó giúp khách hàng nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chia sẻ về danh hiệu sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng, ông Trần Thăng Khánh, Giám đốc Bảo hiểm Agribank Thanh Hóa, cho biết: Sau nhiều năm triển khai, bảo an tín dụng đã đi vào đời sống và minh chứng tính nhân văn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp. Ngoài việc bảo vệ khách hàng, thông qua việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm, bảo an tín dụng còn góp phần ổn định trật tự xã hội, giảm thiểu các tệ nạn xã hội liên quan đến thiệt hại tài chính, bảo vệ dòng vốn và giúp các tổ chức tín dụng có thêm phương án dự phòng rủi ro trong hoạt động kinh doanh tiền tệ.

Năm 2022 đánh dấu chặng đường 15 năm Bảo hiểm Agribank lớn mạnh và đồng hành cùng Agribank góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bảo hiểm Agribank đã 7 năm liên tiếp được Bộ Tài chính xếp vào nhóm 1A - nhóm xếp hạng cao nhất về khả năng thanh toán, chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm, minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17-12-2014 của Bộ Tài chính.

Với sự phục vụ tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên, sự đa dạng của sản phẩm và nhất là sự thấu hiểu sẻ chia với khách hàng, Bảo hiểm Agribank Thanh Hóa cam kết luôn là địa chỉ tin cậy khi lựa chọn dịch vụ bảo hiểm trên địa bàn nói riêng và thị trường bảo hiểm nói chung.

Hồng Nhạn