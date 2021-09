Bamboo Airways khai thác thành công chuyến bay thẳng không dừng đầu tiên kết nối Việt – Mỹ

Hành trình bay kéo dài xấp xỉ 13h30 phút, rút ngắn lên tới 6 - 7 tiếng so với chuyến bay nối chuyến Việt - Mỹ hiện hành.

Tối ngày 23-9 (giờ địa phương), chuyến bay số hiệu QH9149, khai thác bằng chiếc máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways, đã hạ cánh xuống sân bay San Francisco (California, Mỹ).

Hành trình bay kéo dài xấp xỉ 13h30 phút, rút ngắn lên tới 6 - 7 tiếng so với chuyến bay nối chuyến Việt - Mỹ hiện hành. Máy bay mang tên “Quy Nhơn City” đã vượt qua 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, với quãng đường bay dài gần 12.500km, thiết lập đường bay có độ dài lớn top đầu thế giới.

QH9149 nằm trong chuỗi chuyến bay thẳng không dừng (non-stop) Việt - Mỹ do Bamboo Airways thực hiện từ tháng 9/2021. Thành công mang tính bước ngoặt của chuyến bay đầu tiên này đã chính thức thiết lập nền tảng vững chắc cho việc tiến tới mở đường bay thẳng không dừng thương mại thường lệ kết nối Việt - Mỹ của Bamboo Airways.

Ngày 25-9, Bamboo Airways và sân bay quốc tế San Francisco (SFO) cũng sẽ tiến hành ký kết hợp tác, hướng tới mục tiêu thúc đẩy kết nối hai thị trường hàng không Việt - Mỹ, thông qua đường bay thẳng thương mại.

Phối hợp toàn hệ thống

QH9149 là chuyến bay nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo hành khách, giới quan sát và nhà chức trách hai nước. Các công tác triển khai yêu cầu sự phối hợp đặc biệt chặt chẽ, kỹ lưỡng giữa Bamboo Airways, cơ quan chức năng Việt Nam và nhà chức trách Mỹ. Kéo theo đó, là áp lực và yêu cầu khổng lồ về mặt khối lượng công việc và chuẩn mực tối cao trong khâu thực thi, áp dụng đối với toàn bộ các mắt xích của Hãng.

Chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner hiện đại nhất trong tổ bay của Bamboo Airways hiện nay. Để phù hợp với điều kiện khai thác tại sân bay San Francisco về mặt kỹ thuật và khí tượng, việc thiết kế phương thức cất hạ cánh chuyên biệt cho dòng máy bay này của Bamboo Airways đã được đầu tư mạnh mẽ.

So với các chặng bay quốc tế thông thường khác, chuyến bay huy động số lượng thành viên bay tăng đáng kể lên tới gần 25 người, bao gồm các bộ phận phi công, tiếp viên, nhân viên kỹ thuật, nhân viên mặt đất. Với số lượng đông đảo các nhân sự, toàn bộ công tác an ninh, an toàn bay và sức khỏe của nhân lực phục vụ trên chuyến bay dài vượt đại dương được đảm bảo tối đa.

Toàn bộ đội ngũ nhận nhiệm vụ là các nhân sự tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm của hãng.

Toàn bộ đội ngũ nhận nhiệm vụ là các nhân sự tinh nhuệ, đã có kinh nghiệm dày dặn trong huấn luyện, đào tạo và hoạt động trực tiếp tại thị trường Mỹ. Đồng thời, lực lượng này cũng sẵn sàng phối hợp với các đối tác lớn tại San Francisco, Los Angeles trong các địa hạt như: Phục vụ mặt đất với Swissport, hỗ trợ kỹ thuật với United Airlines, British Airways..., để đảm bảo chuyến bay diễn ra thuận lợi nhất.

Đặc biệt, đây cũng là chuyến bay đầu tiên được Bamboo Airways và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) phối hợp triển khai thử nghiệm thành công ứng dụng Hộ chiếu sức khoẻ điện tử IATA (IATA Travel Pass).

Sau khi hạ cánh tại sân bay San Francisco, tàu bay sẽ lưu lại khoảng 18 tiếng trước khi quay trở lại Hà Nội. Chuyến bay trở về trên chặng San Francisco – Hà Nội, cất cánh lúc 14:20 ngày 24/9 (giờ địa phương), chở miễn phí 7 tấn trang thiết bị, vật tư y tế cứu trợ được gửi từ Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco về nước, phục vụ phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế tại Việt Nam.

Thành công bước ngoặt

QH9149 nằm trong chuỗi chuyến bay thẳng không dừng Việt - Mỹ do Bamboo Airways thực hiện từ tháng 9/2021. Thành công mang tính bước ngoặt của chuyến bay đầu tiên này đã chính thức đặt nền móng vững chắc cho việc mở đường bay thẳng không dừng thương mại thường lệ kết nối Việt - Mỹ của Bamboo Airways.

Khi đi vào khai thác thời gian tới, đường bay thẳng thường lệ Việt - Mỹ không chỉ mở ra một trang mới đối với lịch sử quan hệ hợp tác hàng không giữa hai quốc gia, mà còn khơi thông trực tiếp tuyến đường hàng không kết nối hai nước ở hai nửa bán cầu lần đầu tiên trong vòng gần 20 năm, sau khi Hiệp định hàng không Việt – Mỹ chính thức được ký kết vào năm 2003.

Các chuyên gia đánh giá tiềm năng thị trường hàng không Mỹ - Việt Nam ở mức dồi dào, với khoảng hơn 800 nghìn lượt khách đi lại mỗi năm, trong khi chỉ cần khoảng hơn 30 nghìn lượt khách/năm là có thể tính đến việc mở đường bay. Trong đó, khoảng 169.000 lượt khách đến hoặc đi từ Los Angeles, chiếm gần 21% tổng dung lượng. Lưu lượng hành khách bay kết nối giữa hai điểm đã tăng 44% trong khoảng thời gian từ 2014 - 2019.

Hiện nay, bay từ Việt Nam đi Mỹ thường phải quá cảnh ở một nước thứ ba nên sẽ mất từ 18 giờ trở lên nếu đến bờ Tây, và từ 21 giờ trở lên nếu đến bờ Đông. Nếu có đường bay thẳng, thời gian bay sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 13 - 14 giờ.

Một đường bay thẳng thường lệ Việt - Mỹ do hãng bay Việt vận hành sẽ mang giá trị lớn về mặt thương hiệu. Đây là lời tái khẳng định thuyết phục về năng lực điều hành và cơ sở vật chất của hãng bay trong nước, cũng như toàn ngành hàng không Việt Nam, khi tiếp tục duy trì đạt các chuẩn mực cao nhất về hàng không trên thế giới, củng cố vị thế của thị trường hàng không Việt giai đoạn hậu dịch bệnh.

Việc khai thác đường bay có thể nói còn đóng góp mạnh mẽ vào việc thực thi nhiệm vụ chính trị, ngoại giao song phương, tăng cường kết nối giao thương và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như ngày càng thắt chặt mối quan hệ hợp tác nồng ấm giữa hai quốc gia.

Ngay trong tháng 10-2021, Bamboo Airways cũng sẽ có chuyến bay thẳng không dừng đầu tiên kết nối TP.HCM với Los Angeles.

NL