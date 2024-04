“Bà đỡ” cho thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh

Với mục tiêu “Tương trợ, giúp đỡ và hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế”, Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) Duy Thanh (Thiệu Hóa) đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân đến giao dịch, gửi tiền cũng như vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo ở các địa phương.

Gia đình anh Lê Văn Hùng, thôn Sỹ Nhân, xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa) được vay vốn từ Quỹ TDND Duy Thanh phát triển kinh tế hiệu quả.

QTDND Duy Thanh hoạt động trên địa bàn các xã Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Quang và thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa). Với lợi thế gần dân, hiểu rõ nhu cầu, khả năng kinh doanh, tài chính của từng hộ vay nên việc tiến hành thủ tục cho vay vốn luôn bảo đảm nhanh chóng, gọn nhẹ nhưng vẫn đúng quy định hiện hành về lãi suất, chế độ cho vay, đối tượng cho vay. Quỹ đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn chủ động nắm bắt thông tin khách hàng, phân tích và đánh giá cụ thể từng phương án, mô hình sản xuất, kinh doanh từ đó xác định mức vốn và thời hạn cho vay phù hợp với thực tế. Đồng thời, xử lý tốt các vấn đề phát sinh, giảm thiểu rủi ro, kiểm soát nợ xấu; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay và tư vấn cho thành viên vay sử dụng vốn đúng mục đích, nhắc nhở thành viên trả gốc và lãi đúng hạn, hạn chế rủi ro về vốn vay.

Gia đình anh Lê Văn Hùng, thôn Sỹ Nhân, xã Thiệu Duy là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ để phát triển kinh tế. Anh Hùng cho biết: “Gia đình tôi là khách hàng truyền thống lâu năm của quỹ. Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào xây dựng trang trại, QTDND Duy Thanh đã tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay vốn xây dựng chuồng trại, mua con giống, vật liệu phục vụ sản xuất. Từ món vay ban đầu là vài chục triệu đồng, sau nhiều lần đầu tư, mở rộng sản xuất tôi đều được quỹ tiếp nguồn, gia đình tôi đang được quỹ cho vay 400 triệu đồng đầu tư mở rộng chuồng trại nuôi thỏ. Đồng thời, phát triển diện tích trồng ớt xuất khẩu, dưa chuột, nuôi hơn 30 con lợn thịt và hơn 400 con thỏ với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Là khách hàng chục năm nay, tôi thấy việc thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, giải ngân vốn vay cho khách hàng của quỹ nhanh chóng, kịp thời, có uy tín nên tôi tiếp tục gắn bó”.

Tính đến cuối tháng 3/2024, QTDND Duy Thanh có 2.435 thành viên tham gia, tổng nguồn vốn hoạt động gần 127 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn vay của thành viên và tỷ lệ an toàn chi trả thanh toán hàng ngày theo quy định; tổng dư nợ cho vay của quỹ là hơn 95 tỷ đồng. Dư nợ tập trung cho vay các lĩnh vực như: Sản xuất, kinh doanh dịch vụ chiếm 70%; cho vay đời sống chiếm 30%. Nguồn vốn vay từ quỹ đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành viên, không còn tình trạng phải chờ đợi vốn, thiếu vốn theo mùa vụ hoặc cuối năm như trước đây. Từ nguồn vốn của quỹ, nhiều thành viên đã năng động, nhạy bén, nắm bắt cơ hội đầu tư sản xuất, kinh doanh thành công, đem lại hiệu quả kinh tế cao; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Không chỉ tập trung đầu tư nguồn vốn, QTDND Duy Thanh còn tích cực thực hiện các chương trình hỗ trợ lãi suất do Ngân hàng Nhà nước triển khai. Công tác kiểm tra, kiểm soát cũng được quỹ thực hiện thường xuyên, kịp thời, thiết lập hệ thống quản lý chặt chẽ, hạn chế rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn và hiệu quả. Từ đó, quỹ được các cấp chính quyền, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao về sự phát triển nhanh, ổn định và hiệu quả, tạo được sự tin cậy của người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Khắc Khuyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị QTDND Duy Thanh, cho biết: "Để bảo đảm mục tiêu ổn định phát triển, trong quá trình hoạt động, quỹ luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, trên cơ sở đó triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp. Quỹ luôn chú trọng giải quyết cho vay thành viên với tiêu chí cho vay chắc chắn, an toàn hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên vay vốn phát triển kinh doanh. Quỹ đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, thiết thực đáp ứng nhu cầu của thành viên và Nhân dân trên địa bàn một cách hiệu quả như: cung ứng các dịch vụ thanh toán, dịch vụ chuyển tiền điện tử 24/7; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến kinh tế - xã hội và thị trường để điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp, bảo đảm an toàn và hiệu quả".

Bài và ảnh: Lương Khánh