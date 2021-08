Ấn tượng Bamboo Airways trong lòng những hành khách sở hữu vạn dặm bay

Hơn 1.000 ngày sải cánh với hàng chục ngàn chuyến bay, 9 triệu lượt khách được vận chuyển an toàn tuyệt đối, Bamboo Airways đã thiết lập được vị trí đặc biệt trong trái tim hành khách, dù là hội viên thân thiết hay người lần đầu trải nghiệm bầu trời trên cánh chim sắt đuôi xanh lá.

Tri kỷ cùng tháng sinh với hãng bay “Cung Sư Tử”

Anh Huỳnh Tấn Phát, 35 tuổi, sinh ra và lớn lên tại TP Hồ Chí Minh, hiện đang làm việc tại một công ty ở Hà Nội, là một trong những khách hàng sở hữu số dặm bay “khủng” nhất với Bamboo Airways. Chỉ trong 3 năm, số chuyến bay mà anh trải nghiệm đã lên tới hàng trăm, chỉ riêng với Bamboo Airways.

Anh Huỳnh Tấn Phát chụp ảnh đồ ăn được phục vụ trên một chuyến bay của Bamboo Airways. (Ảnh NVCC)

Anh Tấn Phát cho hay việc phải di chuyển thường xuyên giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh do nhu cầu công việc và cá nhân là lý do để anh chọn máy bay làm phương tiện đường dài. Trong đó, Bamboo Airways luôn nằm trong top những hãng bay được doanh nhân trẻ này “ưu ái”.

Anh chia sẻ: “Tôi bay nhiều với Bamboo Airways, ấn tượng nhất có lẽ là trang phục của các bạn tiếp viên, vừa thanh lịch, kín đáo, vừa đẹp lại sang trọng. Chất lượng dịch vụ của hãng cũng khiến tôi rất hài lòng. Tôi đặc biệt ấn tượng với các phòng chờ Thương gia của Bamboo Airways tại Nội Bài và Côn Đảo, đồ ăn rất ngon, phục vụ rất chu đáo. Riêng phòng chờ Thương gia của Bamboo Airways tại Nội Bài, cá nhân tôi đánh giá tốt nhất trong các đơn vị cung cấp tại cảng”.

“Thanh lịch – Chuyên nghiệp – Tận tâm là 3 từ mà tôi cảm thấy phù hợp để mô tả cảm nhận của cá nhân về Bamboo Airways”, anh Tấn Phát nói. Doanh nhân 35 tuổi còn bật mí anh sinh cùng tháng 8 với Bamboo Airways, và tự hỏi vì thế chăng mà anh có cảm tình với hãng bay này?

Bay là “chẳng muốn rời”

Anh Nguyễn Hoàng Vinh nhận thẻ hội viên của Bamboo Airways năm 2019. (Ảnh: NVCC).

Một hành khách “vạn dặm” khác của Bamboo Airways là anh Nguyễn Hoàng Vinh, 45 tuổi - người đang điều hành một công ty nước ngoài có trụ sở ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, đồng thời là một tín đồ du lịch.

Chúng tôi bị cuốn vào câu chuyện thú vị của anh Hoàng Vinh về “cơ duyên” với Bamboo Airways. Anh kể, trong một lần di chuyển, hãng anh Vinh lựa chọn trước đó không có giờ bay phù hợp, nên anh thử đặt một chuyến của Bamboo Airways. Từđó đến nay, Bamboo Airways trở thành người bạn đồng hành thân thiết của vị khách này. “Chỉ cần chặng nào có Bamboo Airways bay là tôi sẽ chọn. Kiểu đã ‘yêu’ là không muốn rời vậy!”, anh Hoàng Vinh vui vẻ nói.

Anh Vinh kể, ngày 29 Tết năm trước,anh đặt vé từ Hà Nội để về với gia đình tại TP Hồ Chí Minh, song công việc cuối năm nhiều, bận rộn nên bị trễ chuyến. “Lúc đó tại sân bay, tôi rất bối rối, tìm quầy vé giờ chót để đặt chuyến gần nhất, nhưng không còn kịpchuyến bay nào củangày hôm đó, tất cả các hãng!Chuyến sớmnhất cũngphải sang ngày mùng 2 Tết. Tôi rất buồn, mệt và thất vọng, đànhgọi điện cho vợbáo sẽ về đón Tết muộn.

Vừa lúc tôi chuẩn bị tâm lý không thể đón giao thừa cùng gia đình thì một bạn nhân viên mặt đất của Bamboo Airways chạy tới.Tôi còn nhớ như in gương mặt bạn ấy đã thấm mệt, chắc do làm việc cường độ cao dịp Tết, nhưng vẫn rất niềm nở thông báo rằng tôi có thể kịp chuyến bay đang chuẩn bị cất cánh của Bamboo Airways. Bạn còn nhiệt tình đưa tôi vào lối ưu tiên, dù khi ấy, tôi chưa phải hội viên First của Bamboo”. Anh Hoàng Vinh nói, chính câu chuyện xúc động trong chiều 29 Tết ấy đã khiến anh luôn trân trọng và gắn bó với Bamboo Airways.

Khi được đề nghị chọn 3 từ để nói về Bamboo Airways, anh Hoàng Vinh không do dự nói với chúng tôi: Hiếu khách – Thân thiện – Đúng giờ. “Suốt 3 năm gắn bó và bay thường xuyên với hãng, hầu như số chuyến trễ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu có thì cũng đều là do nguyên nhân bất khả kháng mà thôi”, anh Vinh khẳng định.

“Hơn cả một chuyến bay”

Nam MC Thanh Tùng. (Ảnh: NVCC)

Nam MC truyền hình được nhiều người yêu thích - TrầnThanh Tùng, 36 tuổi, chia sẻ rằng anh rất ấn tượng với Bamboo Airways và đây luôn là hãng bay anh lựa chọn suốt gần 3 năm qua.

“Mỗi chuyến bay không chỉ dừng lại ở việc di chuyển nữa, mà còn là sự tận hưởng. Tận hưởng “từ hình ảnh nhận diện của hãng - rất đẹp, rất "mát mắt”, rất Việt Nam. Tàu bay hiện đại,dịch vụ chuyên nghiệp, đặc biệt là đội ngũ tiếp viên vừa đẹp, vừa ân cần chu đáo”, anh nói.

MC Thanh Tùng cho biết: “Một lần, do lịch làm việc khá bận rộn nên tôi tới sân bay trễ. Tôi đã chuẩn bị các phương án khác như mua vé chuyến sau hoặc đổi chuyến.Nhưng tới nơi, tôi rất bất ngờ khi các nhân viên của Bamboo Airways nhanh chóng hỗ trợ, xử lý để tôi lên được máy bay. Điều quan trọng là các bạn luôn giữ thái độ phục vụ rất nhẹ nhàng, niềm nở. Tôi bị chinh phục bởi điều đó”.

Nhân viên phục vụ hành khách tại Phòng chờ Thương gia của Bamboo Airways.

Chị Nguyễn Thuỳ Dương, 33 tuổi, một nhân viên công ty truyền thông ở Hà Nội, cho hay công việc của chị thường xuyên phải di chuyển nhiều tới các tỉnh phía Nam.

“Tháng nào cũng vậy, đều đặn, tôicó 1-2 chuyếnbay khứ hồi Hà Nội - TP Hồ Chí Minh để sản xuất chương trình. Mỗilần đi, về hối hả đó, tôi luôn tìm được cảm giác bình an khi ngồi trên tàu bay Bamboo Airways. Nếu lúc đi, đó là cảm giác tươi mới khi bắt đầu một hành trình, hăm hở kéo vali lên tàu, thì khi trở về, đó lại là cảm giác an toàn, thoải mái”, chị Thuỳ Dương nói.

“Ở Bamboo Airways có sự văn minh, chuyên nghiệp và trân trọng hành khách, sự ấm áp, gần gũi từ cách các bạn đón khách, cúi chào với bàn tay đặt lên ngực trái, hay đơn giản chỉ là phục vụ nước, phần ăn nhẹ. ‘Hơn cả một chuyến bay" - thông điệp đó chính là cảm giác được thư thái, thả lỏng trên suốt hành trình”, người phụ nữ trẻ say sưa nói về hãng bay có bộ nhận diện mang màu tre xanh, biển cả và bầu trời.

