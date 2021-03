Agribank Bắc Thanh Hóa vững vàng với sứ mệnh “Tam nông”

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Bắc Thanh Hóa. Ảnh: Khánh Phương

Được chia tách và thành lập từ 1-1-2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của Agribank Thanh Hóa trong hơn 30 năm hoạt động.

Không chỉ có vậy, Agribank Bắc Thanh Hóa còn tạo được dấu ấn quan trọng trong môi trường kinh doanh, khẳng định thương hiệu trên địa bàn của Agribank là điểm sáng góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là trong lĩnh vực “Tam nông”. Dấu ấn đầu tiên mà Agribank Bắc Thanh Hóa gây dựng được chính là nguồn vốn. Xác định đây là mũi nhọn then chốt trong hoạt động ngân hàng, Agribank Bắc Thanh Hóa đã vận dụng nhiều giải pháp linh hoạt về lãi suất, kỳ hạn... nhằm đẩy nhanh huy động vốn trên địa bàn, qua đó tạo nền tảng cho hoạt động ngân hàng. Sau hơn hai năm hoạt động, tính đến 15-3, huy động vốn tại địa bàn đạt 11.689 tỷ đồng, tăng 3.332 tỷ đồng so với thời điểm khi mới thành lập, tốc độ tăng trưởng 142% so với khi thành lập và đều hoàn thành vượt mức kế hoạch Agribank Trung ương giao.

Cùng với tăng trưởng nguồn vốn huy động, Agribank Bắc Thanh Hóa đã bám sát các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và mục tiêu phát triển của địa phương để tăng trưởng dư nợ. Sự vào cuộc quyết liệt này của tập thể cán bộ, nhân viên Agribank Bắc Thanh Hóa đã nhanh chóng tạo nên bước đột phá trong tăng trưởng dư nợ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng vốn đầu tư của Agribank Bắc Thanh Hóa đã góp phần chuyển đổi mô hình kinh tế, phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, nâng cao giá trị gia tăng, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động ở thị trường nông thôn, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Dư nợ hiện nay của chi nhánh đạt 12.408 tỷ đồng, tăng 3.098 tỷ đồng so với thời điểm khi mới thành lập.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Agribank Bắc Thanh Hóa đã quán triệt và chỉ đạo triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khách hàng, thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank Trung ương, bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế, chính sách; phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng; thực hiện việc hỗ trợ miễn, giảm lãi vay không đúng đối tượng. Trên tinh thần “khẩn trương, chặt chẽ, đúng đối tượng”, đến nay Agribank Bắc Thanh Hóa đã thực hiện cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ gốc, kỳ hạn trả lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 22 khách hàng bị ảnh hưởng, với số tiền 11,9 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay cho 47 khách hàng, với dư nợ 113,617 tỷ đồng, số lãi đã miễn, giảm 599 triệu đồng; cho vay mới theo chương trình ưu đãi lãi suất đối với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 là 75 khách hàng, lãi suất hỗ trợ cho khách hàng giảm từ 2% - 2,5%/năm.

Ngoài ra, Agribank Bắc Thanh Hóa đã đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng tiên tiến, hiện đại phục vụ Nhân dân ở miền núi, vùng cao. Hiện chi nhánh đang phục vụ khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán, tiền gửi, dịch vụ thẻ ATM, dịch vụ thanh toán POS, dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, kết nối thanh toán, thu hộ hóa đơn tiền điện, tiền nước, thu tiền nộp vào ngân sách Nhà nước,... đáp ứng tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tốt đẹp của Agribank, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn quan tâm, chia sẻ, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, với tinh thần “tương thân, tương ái”, hàng năm, Agribank Bắc Thanh Hóa đều phát động ủng hộ với số tiền hàng tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, như: Ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phòng, chống hạn mặn Đồng bằng sông Cửu Long; thăm, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa; đóng góp, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ”, trao tặng xe đạp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng hàng chục nghìn cây keo giống cho Nhân dân các địa phương.

Sau hơn 2 năm thành lập, Agribank Bắc Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành ngân hàng từ Trung ương đến địa phương; sự ủng hộ của các cấp, các ngành, sự đồng hành của khách hàng, đối tác và nhất là sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn chi nhánh. Agribank Bắc Thanh Hóa không ngừng phát triển, tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Đây là một thành tích rất quan trọng, bởi nó không chỉ tạo ra động lực cho những năm tiếp theo, mà còn khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong kinh doanh của ban lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hóa.

Những con số về kết quả kinh doanh sau hơn 2 năm thành lập là minh chứng rõ nhất cho sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn chi nhánh, đánh dấu một mốc son mới trên chặng đường phát triển của Agribank Bắc Thanh Hóa.

Trong thời gian tới, Agribank Bắc Thanh Hóa tiếp tục đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh đầu tư cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ; cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn.

Trịnh Ngọc Trường

(Agribank Bắc Thanh Hóa)