ABIC Thanh Hóa chi trả 317 triệu đồng cho khách hàng

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình các khách hàng vay vốn không may gặp rủi ro tại các huyện Bá Thước và Thiệu Hóa.

ABIC Thanh Hóa chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại huyện Bá Thước.

Theo đó, ABIC Thanh Hóa phối hợp với Agribank Bá Thước, Agribank Thiệu Hóa chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho đại diện gia đình các ông: Trương Văn Chế, Lê Doãn Lợi ở xã Lương Ngoại (Bá Thước); gia đình ông Phan Đức, bà Nguyễn Thị Hạt ở xã Thiệu Ngọc (Thiệu Hóa). Đây là các khách hàng vay vốn tại các chi nhánh Agribank Bá Thước, Thiệu Hóa.

Được biết, khi vay vốn, các gia đình được tư vấn mua bảo hiểm Bảo an tín dụng kèm khoản vay nhằm nâng cao khả năng an toàn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo sự yên tâm cho khách hàng do được bảo đảm nguồn tài chính để trả vốn và lãi vay khi gặp bất trắc, biến cố xảy ra.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự kiện bảo hiểm, đại diện ABIC Thanh Hóa và Agribank Bá Thước, Agribank Thiệu Hóa đã đến động viên, chia sẻ cùng các gia đình. Đồng thời, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ Bảo hiểm Bảo an tín dụng với tổng số tiền chi trả là 317 triệu đồng.

Chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại xã Thiệu Ngọc (Thiệu Hóa).

Bảo hiểm Bảo an tín dụng của ABIC là một trong số ít sản phẩm phi nhân thọ đang áp dụng chi trả đối với khách hàng tham gia bảo hiểm bị bệnh hiểm nghèo. Mức chi trả có thể bằng 100% số tiền được bảo hiểm khi khách hàng tham gia bảo hiểm từ năm thứ 2 trở đi.

Đây là sản phẩm bảo hiểm cho người vay vốn tại Agribank. Khi có rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, ABIC sẽ thay mặt ngân hàng người vay thanh toán cho ngân hàng tương ứng với dư nợ của người vay đã được bảo hiểm, số tiền còn lại chi trả cho người mua bảo hiểm.

Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo có tính nhân văn cao, tác động tích cực đến quyền lợi của khách hàng vay vốn. ABIC luôn đồng hành và chia sẻ gánh nặng cho khách hàng khi không may gặp rủi ro về sức khỏe. Việc giao kết hợp đồng theo nguyên tắc tự nguyện của khách hàng và sự đồng thuận giữa hai bên.

Khánh Phương