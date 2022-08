158 Hợp tác xã ngừng và tạm ngừng hoạt động

Theo tổng hợp của Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, hiện trên địa bàn tỉnh có 158 HTX ngừng và tạm ngừng hoạt động. Trong đó, có 44 HTX nông nghiệp, 45 HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 7 HTX xây dựng, 15 HTX giao thông vận tải, 24 HTX thương mại - dịch vụ, 9 HTX vệ sinh môi trường và 14 HTX thuộc các lĩnh vực khác.

Khu sản xuất của HTX nông nghiệp Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân khiến nhiều HTX ngừng và tạm ngừng hoạt động là do năng lực nội tại của các HTX yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, chủ thể thiếu kỹ năng tiếp cận các nguồn thông tin, chính sách hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều HTX thiếu vốn hoạt động do khó tiếp cận với các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi do hầu hết các HTX không có tài sản thế chấp để vay vốn, còn trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Các HTX chỉ thành lập mà không chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất, lúng túng trong hoạt động, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới của HTX.

Để giảm thiểm tình trạng HTX ngừng và tạm ngừng hoạt động, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo hướng dẫn các HTX về phương pháp hoạt động để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả, như: Tháo gỡ khó khăn về bộ máy quản lý điều hành HTX, đất đai, trụ sở làm việc, chính sách thuế, khoa học công nghệ, chính sách tín dụng đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ thủ tục cho vay... Hỗ trợ các HTX tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Lập phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Hương Thơm