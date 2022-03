Thưởng thức món ngon ngay trong căn bếp nhà bạn với nạc vai bò Mỹ

Muốn ăn thịt nạc vai bò Mỹ thơm ngon, chất lượng thì đến New Viet Dairy ngay bạn nhé. Thịt bò chuẩn cách nấu của các đầu bếp chuyên nghiệp luôn.

Những miếng nạc vai bò cực kỳ ngon.

Nạc vai bò Mỹ - giai điệu tan chảy trong từng thớ thịt

Nếu bạn là một người đam mê nấu ăn và là một “food-lover” hẳn nạc vai bò không còn quá xa lạ trong căn bếp của nhà bạn rồi đúng không nè? Nhìn vào từng miếng thịt nạc vai bò, ta có thể thấy tỉ lệ mỡ và nạc xen kẽ nhau rất đều, tạo nên một kết cấu cân đối. Nhờ đó mà từng miếng thịt nạc vai bò săn chắc, nhưng cũng rất mềm mại, tạo nên hương vị thơm, ngon. Khi bạn ướp thêm gia vị vào để chế biến món ăn, từng miếng thịt sẽ đậm đà mùi vị hơn nhưng vẫn giữ được vị thịt bò nguyên bản rất đặc trưng, rất thích hợp để kết hợp với các món ăn khác như phô mai bào sợi , rượu vang… để làm ra các món ăn chuẩn nhà hàng.

Từng miếng thịt nạc vai bò chất lượng tại New Viet Dairy.

Chưa hết đâu nha, tại New Viet Dairy, từng miếng nạc vai bò được tuyển chọn kỹ càng từ trang trại, nơi những chú bò được chăn nuôi ở chế độ đặc biệt. Nhờ đó, những miếng thịt khi đến được căn bếp nhà bạn phải là những miếng nạc vai bò hoàn hảo, độ mềm dai vừa đủ, mùi vị thơm ngon, hài hòa. Nghĩ tới thôi là thèm lắm rồi đúng không nè?

Nhìn thấy là thèm món beef steak rồi!!!

Nạc vai bò Mỹ - món ăn không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe

Ui là trời, giờ bạn không chỉ được ăn ngon mà còn đảm bảo được sức khỏe cho bản thân và cả gia đình mình nữa. Quá trời tuyệt vời luôn đúng không bạn.

Theo các nhà khoa học, thịt bò là một trong những thực phẩm tuyệt vời, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của bạn. Nếu bạn là một người gầy yếu, cơ thể hay bị suy nhược, mệt mỏi thì thịt bò chính là một lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra, hàm lượng chất sắc có trong thịt bò sẽ giúp bạn giảm các nguy cơ mắc bệnh do tình trạng thiếu máu. Hơn thế nữa, nếu bạn là một người vừa mới trải qua một ca phẫu thuật, hay là người tập gym để tăng cường cơ bắp, thì ăn thịt bò sẽ rất tốt đó. Vì trong thịt bò nói chung cũng như nạc vai bò Mỹ nói riêng có một lượng chất khoáng, vitamin, protein cũng như chất béo có lợi cho sự phát triển các cơ và mô của cơ thể. Tóm lại thịt bò có quá nhiều công dụng đúng không ạ?

Từng miếng thịt nạc vai bò thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia khuyến cáo là chỉ nên sử dụng thịt bò từ 1-2 lần trên một tuần thôi. Cái gì quá cũng không tốt đâu. À, may mắn quá thì tốt đó (hihi).

Thịt nạc vai bò tại New Viet Dairy

Những miếng thịt nạc vai bò thơm ngon được phân phối tại New Viet Dairy.

Với kinh nghiệm 24 trong ngành nhập khẩu và phân phối thực phẩm, đồ uống và nguyên liệu thực phẩm, Công ty CP Đại Tân Việt (New Viet Dairy) là một trong những đơn vị cung ứng sản phẩm hàng đầu cho các đối tác chuyên nghiệp, danh tiếng trên khắp cả nước.

Các sản phẩm do New Viet Dairy phân phối đều được nhập khẩu từ châu Âu, châu Úc, Mỹ đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh anh toàn thực phẩm khắt khe như HACCP, ISO. Với hệ thống chi nhánh, kho vận trải dài khắp Việt Nam, New Viet Dairy có thể đáp ứng được nhu cầu về số lượng và chất lượng của khách hàng.

Bạn cũng có thể mua các sản phẩm nạc vai bò do chúng tôi phân phối qua hệ thống cửa hàng bán lẻ New Viet Shop tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

