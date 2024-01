(Baothanhhoa.vn) - Cách đây chỉ vài ba năm, việc thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại các chợ truyền thống, nhất là các chợ ở khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn do nhiều người dân, nhất là những người lớn tuổi vẫn quen sử dụng tiền mặt, ngại tiếp cận với các dịch vụ công nghệ mới, lo ngại về an ninh, an toàn. Hơn nữa, hạ tầng thanh toán của các ngân hàng ở khu vực nông thôn chưa được quan tâm đầu tư thỏa đáng...

{title} Đẩy mạnh thanh toán không sử dụng tiền mặt tại chợ truyền thống Cách đây chỉ vài ba năm, việc thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại các chợ truyền thống, nhất là các chợ ở khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn do nhiều người dân, nhất là những người lớn tuổi vẫn quen sử dụng tiền mặt, ngại tiếp cận với các dịch vụ công nghệ mới, lo ngại về an ninh, an toàn. Hơn nữa, hạ tầng thanh toán của các ngân hàng ở khu vực nông thôn chưa được quan tâm đầu tư thỏa đáng... Cán bộ Agribank Nam Thanh Hóa hướng dẫn tiểu thương chợ Quảng Lưu (Quảng Xương) các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Thời gian gần đây, tiểu thương và người tiêu dùng tại chợ Quảng Lưu, xã Quảng Lưu (Quảng Xương) đã quen với hình thức TTKDTM. Tại đây, khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản thông qua phần mềm của các ngân hàng, thanh toán trực tiếp bằng thẻ qua máy POS... Việc TTKDTM đã tạo sự tin tưởng của người dân và bà con tiểu thương bởi đây là hình thức thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Dù đã gần 60 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Hải, chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa tại chợ Quảng Lưu vẫn rất đồng tình, ủng hộ hình thức TTKDTM. Bà Hải cho biết: “Lúc mới được tuyên truyền, việc tiếp cận với hình thức TTKDTM tôi cảm thấy khá e ngại. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, tôi thấy rất thuận lợi, an toàn. Hiện nay khoảng 40% khách hàng mua hàng tại cửa hàng sử dụng hình thức quét mã QR và chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money để thanh toán”. Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có 80% người dân khu vực nông thôn từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng; tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20 - 25%/năm. Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống các ngân hàng và chính quyền địa phương, hoạt động TTKDTM khu vực nông thôn, nhất là tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, cải thiện cả về số lượng và chất lượng dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 361 máy ATM, gần 4.000 máy thanh toán qua thẻ ngân hàng (POS) với 3.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ tại các cơ sở bán lẻ, chuỗi phân phối, khách sạn, nhà hàng và các chợ truyền thống... Các ngân hàng thương mại đã xây dựng các mô hình chợ không sử dụng tiền mặt tại nhiều địa phương, hướng dẫn người dân các phương thức thanh toán mới, an toàn, tiện lợi như thanh toán bằng mã QR Code, thanh toán thẻ chip phi tiếp xúc... Nhờ vậy, số lượng giao dịch TTKDTM qua các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn năm 2023 ước đạt trên 150 triệu giao dịch, với doanh số thanh toán đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng. Dù chưa chuyển đổi hoàn toàn từ hình thức thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán điện tử bởi một số người còn dùng điện thoại không kết nối internet, một số giao dịch nhỏ lẻ... nhưng có thể thấy tại các chợ truyền thống đã có chuyển biến rất tích cực trong ứng dụng công nghệ thông tin để thanh toán, trước hết là tiểu thương đã thay đổi thói quen thanh toán giao dịch mua bán, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đồng thời, việc TTKDTM đã giúp tiểu thương quản lý dòng tiền, số hóa sổ sách bán hàng hiệu quả, chính xác hơn. Điều này đã cho thấy bước chuyển mới về ứng dụng công nghệ số tại các chợ truyền thống. Bài và ảnh: Khánh Phương



Từ khóa: Ngân hàngKhu vực nông thônThanh toánTiểu thươngGiao dịchTiền mặtNguyễn Thị HảiAgribank Nam Thanh Hóachợ truyền thốngQuảng Xương