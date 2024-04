Công ty Điện lực Thanh Hóa lên phương án bảo đảm cấp điện dịp nghỉ lễ và các sự kiện lớn của tỉnh

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã sớm chủ động xây dựng các phương án, đưa ra các tình huống để chủ động trong quy trình vận hành lưới điện, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra các thiết bị điện và lên phương án cấp điện tại khu vực diễn ra đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Dự báo trước khó khăn trong cung ứng điện, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị điện lực trực thuộc đã chủ động xây dựng phương án chi tiết cho từng thời điểm, tại mỗi khu vực và từng sự kiện bảo đảm cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ.

Điện lực Nghi Sơn chuẩn bị máy phát dự phòng phục vụ Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 diễn ra vào tối 26/4.

Điện lực Hoằng Hóa tổ chức đóng điện Dự án Flamingo Hải Tiến, kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ du lịch hè 2024.

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cùng với nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân tăng cao, nhiều sự kiện lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức tại nhiều địa phương, Công ty Điện lực Thanh Hóa không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng từ ngày 27/4 đến 1/5.

Công ty đã chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, bảo đảm cung cấp điện ổn định và bảo đảm thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày lễ. Bố trí máy phát điện dự phòng, lực lượng ứng trực 24/24h, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện di chuyển nhằm bảo đảm điện tại các sự kiện lớn của tỉnh như: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến, Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An...

Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động xây dựng các phương án cấp điện cho từng thời điểm, tại mỗi khu vực và từng sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng như các đơn vị điện lực trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. Chú trọng tổ chức tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến dây.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài thực hiện các giải pháp về cung ứng và quản lý nhu cầu phụ tải điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị làm việc với khách hàng sử dụng điện có nguồn điện dự phòng tại chỗ để khai thác các nguồn điện này khi xảy ra thiếu điện; thoả thuận với khách hàng công nghiệp - xây dựng về phương thức tiết giảm điện hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh để giảm công suất tiêu thụ điện tại các giờ cao điểm khi hệ thống thiếu công suất, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, xây dựng và thực hiện các phương án giảm nhu cầu sử dụng điện phù hợp với khả năng cung ứng điện.

Chủ động phối hợp với khách hàng tổ chức ký thỏa thuận điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải; ký cam kết tiết kiệm điện và thỏa thuận huy động nguồn điện thay thế với khách hàng lớn, kiểm tra việc thực hiện các thỏa thuận, cam kết đã ký. Thường xuyên bám sát tình hình vận hành, sử dụng điện trên hệ thống, kịp thời điều chỉnh nguồn điện bảo đảm cung ứng điện tối ưu.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương