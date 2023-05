Người Việt ở Hong Kong chia sẻ cảm nhận về sự phát triển của đất nước

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại và phát triển. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên tại Hong Kong (Trung Quốc) về những thay đổi của đất nước sau 48 năm chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nghệ sỹ kèn Fagot Nguyễn Bảo Anh, tốt nghiệp Nhạc viện Hoàng gia Anh và hiện là giảng viên Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong, cho biết là một nghệ sỹ Việt Nam sinh sống nhiều năm xa quê hương, anh luôn cập nhật mọi thông tin về sự phát triển của đất nước, vui mừng trước những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển đất nước nói chung và văn hóa nói riêng.

Theo anh Nguyễn Bảo Anh, sự đón nhận với xu hướng hội nhập toàn diện về văn hóa, giáo dục là việc anh quan tâm nhất. Đây là con đường nhanh nhất để đón chào thế giới đến với Việt Nam và đưa Việt Nam ra trường quốc tế.

Nghệ sỹ kèn Fagot Nguyễn Bảo Anh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp/Vietnam+)

Anh bày tỏ vui mừng vì lĩnh vực và chuyên môn, những kinh nghiệm, kiến thức trau dồi rất nhiều năm qua của mình nay đã có cơ hội để đóng góp vào công cuộc phát triển của nước nhà, dù là rất nhỏ nhưng cũng mang lại cho anh niềm tự hào là được hoạt động một cách có ích cho quê hương mình.

Nghệ sỹ Bảo Anh hy vọng sẽ đóng vai trò cầu nối, một đại sứ âm nhạc mang lại nhiều dự án âm nhạc lớn hơn nữa về cho Việt Nam.

Trong những năm qua, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đã đón nhận và tạo điều kiện đặc biệt cho anh trong các dự án nghệ thuật thực hiện tại Việt Nam.

Được sự tin tưởng trên, nghệ sỹ Bảo Anh chia sẻ anh sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể đóng góp nhiều dự án văn hoá, giáo dục tầm cỡ quốc tế cho quê hương. Ngoài giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong, nghệ sỹ Nguyễn Bảo Anh còn là Giám đốc Nghệ thuật của Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn.

Chia sẻ những cảm nhận của mình trước sự thay đổi mạnh mẽ của đất nước, nghệ sỹ piano Nguyễn Bích Trà, cho biết dù xa Việt Nam từ năm 1987 nhưng chị thường xuyên về thăm gia đình, biểu diễn và chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho các bạn trẻ.

Nghệ sỹ piano Bích Trà (ngồi hàng đầu) trong buổi biểu diễn tại Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp/Vietnam+)

Chị đã học tập, sinh sống và làm việc ở Nga và Anh một thời gian rất dài trước khi chuyển sang Hong Kong vào năm 2018. Năm 14 tuổi, chị được tuyển chọn lưu học trung cấp âm nhạc Gnessin và tiếp tục học với nghệ sỹ Lev Naumov tại Nhạc viện Moskva.

Năm 1997, chị nhận học bổng du học với nghệ sỹ Christopher Elton tại Viện Âm nhạc Hoàng gia Anh và tốt nghiệp năm 1999.

Chị được bình chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của thanh niên Việt Nam năm 2002 và gần đây đã được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music, thành viên của Viện Âm nhạc Hoàng gia Anh) cho những cống hiến âm nhạc nổi bật trong năm 2013.

Nghệ sỹ Bích Trà chia sẻ khi gặp bạn cũ, các anh chị vẫn thỉnh thoảng nhắc lại thời xưa còn nhiều thiếu thốn khó khăn, cả nhạc viện chỉ có một cái đàn cơ (grand).

Đến giờ, cây đàn đó không phải là chuyện hiếm trong các gia đình yêu quý văn hóa giáo dục âm nhạc. Theo nghệ sỹ Bích Trà, đây chỉ là một góc nhìn nhỏ nhưng cũng có thể phản ánh được sự thay đổi chuyển mình của Việt Nam sau nhiều năm phát triển.

Theo chị Bích Trà, một trong những điểm chị thích nhất ở Hong Kong đó là sự quan tâm đến giáo dục được chú trọng rất cao từ chính sách xã hội cũng như các cá nhân.

Hong Kong có nhiều trường từ tiểu học tới đại học xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng quốc tế và thực sự sẽ là một tiềm năng lớn nếu phát triển được kênh trao đổi, hợp tác văn hóa giáo dục giữa Việt Nam và Hong Kong.

Nghệ sỹ Bích Trà cũng cho biết là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, điểm giao tiếp với quê hương gần nhất là đại sứ quán, lãnh sự quán.

Chị cảm nhận được rất rõ sự ấm cúng, tình cảm trong các lần tham dự sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động của sứ quán với kiều bào liên kết hơn trong nhiều lĩnh vực, không chỉ bó gọn trong các dịp kỷ niệm Tết cổ truyền hay lễ Quốc khánh. Đây là những thay đổi đáng mừng.

Chị chia sẻ một trong những lý do khiến chị chuyển về Hong Kong và Việt Nam biểu diễn và giảng dạy nhiều hơn vừa là để có những cơ hội hòa vào dòng chảy đời sống âm nhạc trong nước, vừa là để gần mẹ.

Nghệ sỹ Bích Trà là con gái của Nghệ sỹ Nhân dân Trà Giang và cố Giáo sư violin Bích Ngọc. Nghệ sỹ Bích Trà đã lưu diễn nhiều nơi trên thế giới và thể hiện cho khán giả khả năng biểu diễn tuyệt vời của mình tại các nhà hát nổi tiếng như Queen Elizabeth Hall, Wigmore Hall, Cadogan Hall, the Kennedy Center và Tokyo Opera City.

Chia sẻ với phóng viên, bạn Thi Quốc Huy cho biết tuy may mắn được sinh ra trong thời kỳ khói lửa chiến tranh đã lùi xa, song bản thân anh vẫn nhận thức rất rõ những nỗi đau mà chiến tranh đã để lại cũng như cảm nhận được rất rõ những bước chuyển mình của đất nước sau chiến tranh.

Bạn Thi Quốc Huy, hiện đang làm nghiên cứu viên sau Tiến sỹ tại Đại học Bách khoa Hong Kong. (Ảnh: Nhân vật cung cấp/Vietnam+)

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Hóa học tại Đại học Thành phố Hong Kong, hiện Thi Quốc Huy đang làm nghiên cứu viên sau tiến sỹ tại Đại học Bách khoa Hong Kong.

Theo bạn Thi Quốc Huy, quan hệ giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) những năm gần đây ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch…

Hong Kong là một trong những nơi có nền giáo dục tiên tiến nhất trong khu vực châu Á, được kế thừa hệ thống giáo dục toàn diện theo tiêu chuẩn Anh kết hợp với nền văn hóa Á Đông tạo thành một nền giáo dục hòa trộn và kết hợp những ưu điểm Đông-Tây rất riêng biệt của Hong Kong.

Hong Kong có 8 trường đại học công lập, trong đó có 5 trường được xếp hạng trong top 100 thế giới.

Với phương châm phát triển môi trường giáo dục đa dạng văn hóa, Hong Kong đã và đang dành nhiều học bổng cho sinh viên đến từ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là sinh viên Việt Nam, vốn được biết nhờ truyền thống hiếu học lâu đời.

Ngoài ra, việc Bộ Giáo dục-Đào tạo thông qua việc chuẩn hóa Anh văn đầu ra cho bậc phổ thông và đại học bằng các chứng chỉ quốc tế cũng giúp cho học sinh/sinh viên Việt Nam dễ dàng tiếp cận hơn với cơ hội học bổng từ Hong Kong và các nước có nền giáo dục tiên tiến.

Bạn Thi Quốc Huy cho biết mình sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa sinh viên và người dân Hong Kong với Việt Nam, đưa các bạn sinh viên và người dân Hong Kong đến gần và hiểu hơn về Việt Nam.

Trong thời gian tới, Thi Quốc Huy hy vọng Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, có chính sách hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút lực lượng trí thức trẻ được đào tạo ở nước ngoài trở về đóng góp trí tuệ và năng lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

