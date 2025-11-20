Kiến tạo nền tảng lưới điện 220kV cho giai đoạn bứt phá mới của tỉnh Thanh Hóa

Nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, đáp ứng đà phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, ngày 19/11/2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức họp rà soát phụ tải giai đoạn 2026–2030 và đánh giá sự cần thiết đầu tư các trạm biến áp 220 kV theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Trong những năm gần đây, Thanh Hóa ghi nhận sự bứt phá rõ nét trong lĩnh vực công nghiệp. Nhiều dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Hoằng Hóa, Sầm Sơn... tiếp tục mở rộng; tốc độ đô thị hóa tăng nhanh; các ngành chế tạo, luyện kim, lọc – hóa dầu, vật liệu mới phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo từ đơn vị truyền tải điện, Thanh Hóa hiện được cấp điện qua 5 TBA 220/110 kV với tổng công suất 2.500 MVA. Đến năm 2025, phần lớn các máy biến áp 220 kV tại những trạm trọng yếu đều mang tải cao: TBA 220 kV Nghi Sơn (AT2 105,6%, AT1 94%); TBA 220 kV Bỉm Sơn (hai MBA gần 80%); TBA 220 kV Thanh Hóa (AT1 80,9%); TBA 220 kV KKT Nghi Sơn (AT1 92,3% trước khi AT2 vận hành).

Trong khi đó, các xuất tuyến 110 kV chưa thể đấu nối để san tải cho TBA 220 kV Khu kinh tế Nghi Sơn, khiến AT2 dù đã đưa vào vận hành từ tháng 10/2025 vẫn ở trạng thái non tải, chưa phát huy hiệu quả hỗ trợ. Tỷ lệ Pmax/S đặt toàn tỉnh đạt 66,08%, ở mức cao đối với hệ thống điện quy mô lớn, và dự báo tiếp tục tăng khi nhiều dự án công nghiệp đi vào hoạt động.

Giai đoạn 2026–2030, dựa trên định hướng phát triển kinh tế – xã hội, tốc độ tăng trưởng phụ tải được dự báo đạt 11–17%/năm, vượt xa khả năng đáp ứng của lưới điện 220 kV hiện nay. Nhu cầu công suất lớn tập trung tại Khu kinh tế Nghi Sơn; vùng Tây Thanh Hóa (Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng, các cụm công nghiệp Quán Lào, Minh Tiến, Vạn Hà, Hợp Thắng...); cùng các khu du lịch, dịch vụ mới. Tổng công suất nguồn điện dự kiến đấu nối lưới 110 kV là 441 MVA, còn hệ thống trung áp là 104,5 MVA.

Đại diện Sở Công Thương và Truyền tải điện Thanh Hóa trao đổi, thảo luận tại cuộc họp.

Đại diện Sở Công Thương nhận định tốc độ tăng trưởng phụ tải của Thanh Hóa trong thời gian qua và dự báo sắp tới đang vượt quá khả năng của lưới điện 220 kV hiện hữu. Với vai trò cơ quan quản lý năng lượng, Sở cho rằng việc đầu tư kịp thời các TBA 220 kV theo Quy hoạch điện VIII không chỉ là yêu cầu cấp bách về kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chiến lược để bảo đảm an ninh năng lượng cho toàn tỉnh. Đồng thời, Sở cam kết phối hợp chặt chẽ với CTĐL Thanh Hóa và Truyền tải điện nhằm tháo gỡ các vướng mắc thủ tục, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm lưới điện luôn đi trước một bước.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Hải – Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh: Phụ tải điện của tỉnh đang tăng trưởng ở mức chưa từng có, khiến nhiều TBA 220 kV rơi vào tình trạng đầy tải hoặc cận tải. Khi các khu công nghiệp quy mô lớn đồng loạt đi vào hoạt động từ năm 2026, lưới truyền tải sẽ đối mặt nguy cơ quá tải nếu không sớm đầu tư bổ sung theo Quy hoạch điện VIII. Ông khẳng định việc phát triển thêm các trạm 220 kV có trong quy hoạch Quốc gia là yêu cầu cấp thiết, bởi đây là giải pháp then chốt để khắc phục tình trạng đầy và quá tải lưới điện, đồng thời tạo nền tảng cho Thanh Hóa bứt phá trong công nghiệp, dịch vụ và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Ông Hoàng Hải – Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại cuộc họp.

Với phương châm “Điện đi trước một bước”, Công ty Điện lực Thanh Hóa kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải trọng điểm. Cụ thể, hoàn thành TBA 220 kV Sầm Sơn (đóng điện Quý I/2026) để giảm tải cho Nông Cống và tăng cường cấp điện khu vực; TBA 220 kV Hậu Lộc (Quý I/2027) nhằm san tải cho Bỉm Sơn và đáp ứng nhu cầu của KCN Phú Quý, Bắc Hoằng Hóa.

Giai đoạn 2026–2030, đơn vị đề xuất bổ sung một số dự án cần thiết: lắp AT3 – 250 MVA tại TBA 220 kV Khu kinh tế Nghi Sơn (Quý IV/2026) phục vụ phụ tải luyện kim; xây dựng TBA 220 kV Thiệu Yên – AT1 250 MVA (Quý II/2027) hỗ trợ giải tỏa năng lượng tái tạo, giảm tải cho trạm 220kV Thanh Hóa và nhu cầu công nghiệp phía Tây tỉnh; xem xét đầu tư TBA 220 kV Tĩnh Gia – AT1 250 MVA (năm 2030). Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và Truyền tải điện Thanh Hóa để cung cấp các thông số, nhu cầu phụ tải làm cơ sở ra các quyết định đầu tư lưới điện truyền tải.

Việc sớm đầu tư các TBA 220 kV theo Quy hoạch điện VIII là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn. Các dự án này sẽ bảo đảm nguồn điện ổn định cho các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, thu hút thêm dòng vốn đầu tư, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất và tối ưu vận hành hệ thống, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân tỉnh Thanh Hóa.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền