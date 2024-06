Kia New Sonet và Kia New Seltos - Bộ đôi SUV đô thị thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Thanh Hóa

Ngày 22/6, tại Khu phố 2, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Showroom Kia Thanh Hóa chính thức giới thiệu Kia New Sonet và các phiên bản mới của Kia New Seltos - Bộ đôi SUV đô thị thế hệ mới được nâng tầm với thiết kế hiện đại, nổi bật và nhiều cải tiến về công nghệ, tiện nghi, tính năng an toàn và khả năng vận hành đến gần hơn với khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo khách hàng đăng ký và tham dự sự kiện giới thiệu Kia New Sonet và các phiên bản mới của Kia New Seltos.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Huy, Giám đốc Kia Thanh Hóa cảm ơn sự ủng hộ của khách hàng đối với đại lý trong suốt những năm qua và kỳ vọng bộ đôi Kia New Sonet và các phiên bản mới của Kia New Seltos sẽ mang đến những trải nghiệm chất lượng và là lựa chọn của khách hàng trên mỗi cung đường.

Kia New Sonet và các phiên bản mới của Kia New Seltos chính thức được giới thiệu tại thị trường Thanh Hóa.

Bộ đôi SUV đô thị thế hệ mới New Seltos & New Sonet được xem là những mẫu xe tiên phong khởi đầu xu thế mới cho các sản phẩm Kia cũng như những mẫu xe SUV tại thị trường Việt Nam.

Các khách hàng dễ dàng có sự lựa chọn phù hợp với tổng cộng 6 phiên bản của Kia New Seltos.

Được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 3/2024, Kia New Seltos đã nhanh chóng chinh phục khách hàng, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu xu hướng mới của thị trường và tiếp nối thành công của mẫu xe Kia Seltos.

Kịp thời nắm bắt xu hướng thị trường, THACO AUTO đã tiếp tục bổ sung thêm 2 phiên bản mới và nâng cấp 1 phiên bản hiện hữu của Kia New Seltos. Các khách hàng dễ dàng có sự lựa chọn phù hợp với tổng cộng 6 phiên bản của Kia New Seltos, gồm 4 phiên bản được trang bị động cơ Smartstream 1.5G (Premium, Luxury, Deluxe, AT) và 2 phiên bản trang bị động cơ Smartstream 1.5 Turbo (GT-Line và Luxury).

Với sự bổ sung và nâng cấp các phiên bản, THACO AUTO tiếp tục khẳng định nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của khách hàng. Trong đó, các phiên bản trang bị động cơ tăng áp Smartstream 1.5 Turbo là lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao, phấn khích với động cơ mạnh mẽ, vận hành vượt trội. Các phiên bản động cơ Smartstream 1.5G đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển thường xuyên của khách hàng trong nhiều điều kiện sử dụng.

Kia New Sonet – Mẫu SUV thế hệ mới với những nâng cấp về thiết kế cùng các cải tiến về công nghệ.

Tại chương trình, Showroom Kia Thanh Hóa cũng đã giới thiệu Kia New Sonet – Mẫu SUV thế hệ mới với những nâng cấp về thiết kế cùng các cải tiến về công nghệ, sự tiện nghi, tính an toàn và khả năng vận hành. Xe sở hữu đầy đủ các yếu tố của một mẫu SUV thể thao, di chuyển mượt mà, linh hoạt trong đô thị và êm ái trên những cung đường cao tốc. Đại diện cho dòng SUV thế hệ mới mạnh mẽ và hiện đại, xe mang lại giá trị kinh tế tối ưu cho người sử dụng, thỏa mãn nhu cầu của số đông khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân hay gia đình trẻ lần đầu sở hữu ô tô.

Tham gia sự kiện, dưới sự hỗ trợ của đội ngũ tư vấn viên tận tâm, khách hàng được tìm hiểu về thiết kế, tính năng và những trang bị công nghệ mới nhất trên bộ đôi SUV đô thị thế hệ mới New Seltos & New Sonet.

Tham dự sự kiện khách hàng còn được trực tiếp trải nghiệm các mẫu xe của Kia và nhận những phần quà hấp dẫn từ Kia Thanh Hóa.

Nhân dịp chính thức giới thiệu Kia New Sonet và các phiên bản mới của Kia New Seltos, Showroom Kia Thanh Hóa áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi lớn dành cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm và dịch vụ tại đây.

Kia Thanh Hóa là showroom 3S được hoàn thiện theo tiêu chuẩn của Kia toàn cầu, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Sales - Service - Spare part (Bán hàng - Bảo dưỡng, sửa chữa – Cung cấp phụ tùng chính hãng). Được xây dựng trên tổng diện tích 5.900m2, có quy mô 4 tầng bao gồm: Khu trưng bày xe, xưởng dịch vụ, khu văn phòng, khu vực lưu kho xe. Riêng khu xưởng dịch vụ có diện tích lên đến 4.300m2, được bố trí tại 3 tầng, cho công suất phục vụ sửa chữa lên đến 100 lượt xe mỗi ngày, đáp ứng tối đa nhu cầu dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc xe cho khách hàng.

Nguyễn Lương