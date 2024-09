Xử lý 30 cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm nồng độ cồn

Chỉ trong 10 ngày, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 30 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Công an TP Thanh Hóa tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: TL.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, trong 9 tháng đầu năm, Công an TP Thanh Hóa đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn.

Với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, Công an TP Thanh Hóa duy trì các tổ tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp với các chốt kiểm soát nồng độ cồn, đồng thời chỉ đạo Công an các phường, xã chủ động tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, từ ngày 20/9 đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 30 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm, phạt tiền hơn 200 triệu đồng và thông báo về đơn vị, địa phương.

L.P (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa)