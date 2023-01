Tăng cường an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán 2023

UBND tỉnh vừa có công văn về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các đơn vị, cán bộ kỹ thuật chủ động rà soát, xử lý các điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin mạng trên hệ các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình; triển khai các giải pháp phòng ngừa nhằm khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin mạng đã được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông cảnh báo.

Đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Cử cán bộ kỹ thuật trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu và khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 24/7 trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Khi phát hiện có dấu hiệu bị tấn công mạng hoặc gặp sự cố, đề nghị thông báo ngay với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại. Thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn, an ninh mạng được Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và Cục An toàn thông tin chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết các cơ quan, đơn vị có thể liên hệ với: (1) Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam 2 (VNCERT/CC), điện thoại 024.3640.4421 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, email: ir@vncert.vn; (2) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh (cơ quan thường trực của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh), điện thoại: (0237) 3718.699, email: ungcuusuco@thanhhoa.gov.vn để được phối hợp, hỗ trợ.

GP (Nguồn: UBND tỉnh)