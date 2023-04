Hướng dẫn cách cài đặt tần số bộ đàm Motorola chính xác nhất

Máy bộ đàm Motorola là thiết bị được sử dụng rộng rãi hiện nay với nhiều tính năng tuyệt vời. Để vận hành bộ đàm Motorola trong các ứng dụng có yêu cầu truyền thông tin và liên lạc cao, tần số bộ đàm phải được điều chỉnh. Tuy nhiên, không phải thương hiệu bộ đàm nào cũng có thể cài đặt tần số dễ dàng, bởi vì họ phải được trang bị các công cụ và hệ thống phần mềm riêng biệt. Cùng tìm hiểu cách cài đặt tần số bộ đàm Motorola ngay trong bài viết này nhé..

Tại sao nên cài đặt tần số máy bộ đàm Motorola?

Thương hiệu máy bộ đàm Motorola là một trong những thương hiệu lâu đời nhất và được công nhận trên toàn cầu. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sản xuất và kinh doanh máy bộ đàm, Motorola luôn cho ra đời những dòng sản phẩm chất lượng cao với hiệu quả công việc tuyệt đối.

Để đến tay người tiêu dùng, chúng đều trải qua quá trình kiểm tra và thử nghiệm nghiêm ngặt. Chính vì vậy, bộ đàm Motorola luôn dẫn đầu trong danh sách những sản phẩm có lượng tiêu thụ cao và phản hồi tích cực từ phía người dùng.

Các mẫu máy bộ đàm Motorola được thiết kế đẹp mắt với sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng chống nhiễu và lọc tiếng ồn hiệu quả. Nó cung cấp khả năng hoạt động tốt ngay cả trong môi trường phức tạp, ồn ào. Đồng thời, một số mẫu còn có chức năng chống cháy nổ hiện đại. Tìm hiểu thêm về các dòng máy bộ đàm Motorola tại https://hethongbodam.com/bo-dam-motorola/

Để sử dụng đài Motorola, trước tiên bạn phải điều chỉnh tần số đài, tần số này không thể bỏ qua. Cài đặt tần số không dễ và do đó cần kiến thức chuyên môn và phần mềm mới làm được. Bạn có thể nhờ kỹ thuật viên tại trung tâm cung cấp máy bộ đàm làm việc này giúp bạn.

Điều chỉnh tần số là bước đầu tiên và cũng đóng vai trò quyết định. Do đó, khi thực hiện bước này, các loại cáp đặc biệt phải được cung cấp theo nhãn hiệu bộ đàm được cài đặt, phần mềm phát lại và dải tần chính xác. Đặc biệt không giống như phần mềm dò tần số chỉ tương thích với một số bộ đàm nhất định.

Các đơn vị cáp chuyên dụng luôn có sẵn tại các cửa hàng bộ đàm và thường được bao gồm trong bộ linh kiện sản phẩm khi mua. Còn về phần mềm thì khó tìm và khó thay thế.

Cách cài đặt tần số bộ đàm motorola

Chuẩn bị

- Kết nối cáp giữa bộ đàm và máy tính.

- Phần mềm tương thích xác định tần số tương ứng với từng dòng sản phẩm do nhà sản xuất bán ra.

- Cũng giống như các dòng máy bộ đàm khác, Motorola có 2 dải tần cơ bản và thường được sử dụng là UHF và VHF, bạn cần lưu ý trước khi cài đặt tần số. Bộ đàm được cài đặt phải ở cùng dải tần UHF (400-480 MHz) hoặc VHF (136-174 MHz)

Thực hiện điều chỉnh tần số

- Bước 1: Khởi động máy tính trước và mở phần mềm dò sóng RF tương ứng trên thiết bị. Dùng cáp dữ liệu cắm vào máy tính, đầu còn lại cắm vào bộ đàm có pin và anten. Sau đó bật đài.

- Bước 2: Sau đó vào Port, chọn cổng COM phù hợp để thao tác. Để biết cổng COM nào đang hoạt động, bạn cần thao tác như sau: Click chuột phải vào My Computer -> Manage -> Device Manager -> Select Port (giao diện bên phải). Lúc này sẽ xuất hiện tên của cổng COM đang hoạt động.

- Bước 3: Bây giờ bạn có thể đọc tần số radio bằng cách chọn biểu tượng đọc trên thanh công cụ của phần mềm. Sau đó chọn "Starts" để xem biểu đồ tần số xuất hiện.

- Bước 4: Ở bước này bạn chọn dây cáp và mở phần mềm tương ứng để copy tần số vào thiết bị cần cài đặt (yêu cầu bộ đàm phải được kết nối anten và bật nguồn). Sử dụng phần mềm này, người cài đặt phải chọn đúng model máy bộ đàm Motorola, dải tần hoạt động, cổng COM và chọn ngôn ngữ máy.

Tiến hành dò tần số bộ đàm Motorola

- Bước 5: Chọn các model có cùng dải tần hoạt động. Chọn Machine->Machine Info từ thanh menu, sau đó chọn kiểu máy và dải tần phù hợp.

- Bước 6: Chọn cổng COM, vào menu Set(S)->Communication Port(C)->chọn cổng COM phù hợp, cài đặt tần số radio theo hướng dẫn.

- Bước 7: Chọn ngôn ngữ máy, đồng thời vào thanh công cụ của phần mềm menu Edit (E) -> Options (O). Sau đó chọn Voice Prompt -> Chọn ngôn ngữ phù hợp.

- Bước 8: Nhập tần số đã sao chép ở bước 4, chỉ cần chú ý 4 cột đầu tiên của tần số bộ đàm và 16 dòng tần số tương ứng, 16 kênh liên lạc có trên thiết bị.

- Bước 9: Cuối cùng, nhấn vào biểu tượng Write trên thanh công cụ của phần mềm để đọc tần số đã nhập. Đợi thông báo Finish là hoàn thành tác vụ cài đặt tần số.

