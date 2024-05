Khai mạc Phiên chợ thực phẩm an toàn năm 2024 tại huyện Thọ Xuân

Sáng 6/5, tại Sân vận động thị trấn Sao Vàng, Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức khai mạc phiên chợ thực phẩm an toàn năm 2024. Ngay tại buổi khai mạc, phiên chợ đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Đức Lương phát biểu khai mạc phiên chợ.

Đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng và các doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể tham dự khai mạc

phiên chợ.

Phát biểu khai mạc phiên chợ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Đức Lương nhấn mạnh: Vấn nạn về thực phẩm “bẩn”, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh đang là một thách thức lớn hiện nay. Mặc dù các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã rất quan tâm chỉ đạo, khuyến khích nhân rộng nhiều mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm tiên tiến nhằm nâng cao nhận thức, kiểm soát ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ người lao động; tuy nhiên, tình hình an toàn thực phẩm vẫn có những diễn biến phức tạp.

Phiên chợ được tổ chức với mục tiêu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phân phối thực phẩm trong và ngoài tỉnh trưng bày, giới thiệu thực phẩm an toàn đến các nhà phân phối và người tiêu dùng tại các địa phương trong tỉnh; đồng thời tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thực phẩm an toàn, đặc thù của địa phương, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thực phẩm của tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp Bình Sơn.

Phiên chợ thực phẩm an toàn tại huyện Thọ Xuân được tổ chức trong 2 ngày (6 và 7/5), với 30 gian hàng bày bán lương thực, thực phẩm, nông sản, thủy hải sản, đồ uống, thực phẩm chế biến... của các doanh nghiệp, HTX cung ứng thực phẩm an toàn, đơn vị sản xuất các sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm đưa vào phiên chợ đều được giám sát an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, tạo nên một địa chỉ mua sắm uy tín cho người dân địa phương.

Đây là dịp để người dân tiếp cận với sản phẩm thực phẩm an toàn, uy tín, chất lượng, từng bước nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất thực phẩm trong tỉnh, góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Phiên chợ được thực hiện theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 2/10/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 193/KH-SCT, ngày 21/2/2024 của Sở Công thương về tổ chức thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an toàn”. Riêng trong năm 2024 sở Công thương sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thí điểm 4 phiên chợ thực phẩm an toàn tại các huyện Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Nông Cống, Nga Sơn.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng...

...và cũng là cơ hội để người dân địa phương tiếp cận với sản phẩm thực phẩm bảo đảm an toàn, uy tín,

chất lượng.

Minh Hằng