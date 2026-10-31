Khách hàng của EVNNPC chuyển sang sử dụng thống nhất ứng dụng EVN CSKH từ 1/11

Từ ngày 01/11/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chính thức ngừng hoạt động ứng dụng “EVNNPC CSKH” và chuyển sang sử dụng ứng dụng “EVN CSKH” dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ứng dụng EVNNPC CSKH chính thức ngừng hoạt động và chuyển sang sử dụng ứng dụng EVN CSKH dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ 1/11/2026.

Thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh để năng cao chất lượng dịch vụ điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai Ứng dụng Chăm sóc khách hàng EVN CSKH (App EVN) trên thiết bị di động, giúp khách hàng sử dụng điện dễ dàng tra cứu thông tin, theo dõi quá trình sử dụng điện cũng như thực hiện các dịch vụ điện trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện.

EVN CSKH tích hợp các nhóm dịch vụ gắn trực tiếp với nhu cầu sử dụng điện hằng ngày. Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn, lịch sử sử dụng điện, chỉ số công tơ, sản lượng tiêu thụ theo từng thời kỳ; đồng thời theo dõi tình hình sử dụng điện để chủ động điều chỉnh nhu cầu, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Ứng dụng cũng hỗ trợ tra cứu lịch tạm ngừng cung cấp điện, giá điện, dịch vụ điện, điểm giao dịch và thông tin chăm sóc khách hàng. Các yêu cầu phát sinh có thể được gửi và theo dõi trực tuyến, giảm bớt việc đi lại, chờ đợi và từng bước chuyển giao dịch từ trực tiếp sang môi trường số.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng cài đặt App EVN CSKH.

Để khai thác, sử dụng các tiện ích của dịch vụ điện trực tuyến, tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 14668/UBND-CNXD ngày 20/7/2026 về việc tuyên truyền, vận động cài đặt, sử dụng App EVN CSKH trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng App EVN CSKH.

Sau một thời gian vận hành, từ những hiệu quả mà ứng dụng này mang lại, nhằm thống nhất nền tảng chăm sóc khách hàng trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc tiếp cận thông tin, quản lý điện năng và sử dụng các dịch vụ điện trên môi trường số, từ ngày 1/11/2026, EVNNPC chính thức ngừng hoạt động ứng dụng “EVNNPC CSKH” và chuyển sang sử dụng ứng dụng “EVN CSKH” dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến nghị khách hàng chủ động cài đặt ứng dụng EVN CSKH trên App Store hoặc CH Play và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn trên ứng dụng để tiếp tục sử dụng các tiện ích chăm sóc khách hàng. Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, minh bạch thông tin sử dụng điện mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ theo hướng hiện đại, công khai và thuận tiện.

Nguyễn Lương