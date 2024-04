Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Nhiều năm qua, ngành giáo dục tỉnh nhà luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên (GV) ở tất cả các bậc học. Nguyên nhân của vấn đề đã được “mổ xẻ” tại nhiều diễn đàn lớn của tỉnh, thế nhưng kết quả vẫn chưa được như mong đợi. Trước thực tế này, tỉnh và ngành giáo dục đã linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác giảng dạy ở các nhà trường.

Cô, trò Trường Tiểu học Hoằng Châu (Hoằng Hóa) trong giờ học.

Theo ra soát, thống kê, những năm học gần đây, số lượng học sinh, số lớp trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đều tăng, số lượng GV nghỉ chế độ nhiều, trong khi đó, chỉ tiêu giao biên chế chưa kịp thời dẫn đến tình trạng thiếu nhiều GV ở tất cả các bậc học, cấp học, đặc biệt là GV văn hóa cấp tiểu học và GV các môn Tin học, Mỹ thuật cấp THCS. Cụ thể, nếu tính theo quy mô số lớp thực tế (đã dồn nhóm, lớp), năm học 2023-2024, tổng số GV biên chế còn thiếu là 427 người. Trong đó cấp học mầm non thiếu 151 GV; tiểu học thiếu 140 GV; THCS thiếu 136 GV. Nếu tính theo quy định tại Quyết định số 3185/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tổng số GV biên chế còn thiếu là 721 người. Trong đó, cấp mầm non là 200 GV; tiểu học là 317 GV và THCS là 204 GV. Ông Đoàn Đăng Khoa, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hoằng Hóa, cho biết: Để khắc phục tình trạng thiếu GV, Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện triển khai nhiều giải pháp như: Dồn nhóm, lớp trong điều kiện có thể; điều động biệt phái GV từ trường thiếu ít sang trường thiếu nhiều. Với giải pháp này, từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, huyện đã điều động, biệt phái 16 GV. Ngoài ra huyện còn thực hiện điều động GV dạy liên trường. Theo đó đã điều động 150 GV dạy liên trường với tổng hơn 1.000 tiết/tuần)...

Theo chia sẻ của cô giáo Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Châu, năm học 2023-2024 này nhà trường có hơn 1.000 học sinh. Nếu phân chia lớp theo định biên giao, toàn trường sẽ có 27 lớp cho tất cả các khối. Tuy nhiên, do thiếu GV nên nhà trường đã dồn xuống còn 24 lớp. Do dồn lớp nên có lớp sĩ số học sinh lên đến 49 em, vượt so với quy định của ngành. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song ban giám hiệu nhà trường luôn động viên GV, nhất là GV hợp đồng, GV biệt phái nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Không riêng huyện Hoằng Hóa, tại nhiều địa phương khác như TP Thanh Hóa, huyện Hậu Lộc, Yên Định, thị xã Nghi Sơn... để kịp thời khắc phục tình trạng thiếu GV, nhiều trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chuyên môn. Đồng thời, phân công cán bộ, GV và nhân viên kiêm thêm việc; vận động GV đang giảng dạy trong trường tăng số tiết, số giờ/tuần. Nhiều trường cũng đã hợp đồng thêm GV nhằm giảm áp lực cho các tổ chuyên môn. Ví như để “lấp chỗ trống” cho các bộ môn thiếu GV, Trường Tiểu học Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) đã phải hợp đồng 15 giáo viên, trong đó có cả những giáo viên về nghỉ chế độ bảo hiểm 2, 3 năm nay, có cả sinh viên mới ra trường. Đồng thời động viên các thầy, cô giáo cùng chung tay hỗ trợ nhau trong từng giờ dạy, tiết dạy...

Thông tin từ Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT cho biết, tính đến hết học kỳ I năm học 2023-2024, biên chế sự nghiệp giáo dục của tỉnh còn thiếu so với nhu cầu theo quy định tại Thông tư số 19/2023 và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT là 15.297 người. Trong đó GV thiếu 10.055 người (mầm non thiếu 2.925 người, tiểu học thiếu 3.650 người, THCS thiếu 2.997 người và THPT thiếu 483 người); cán bộ quản lý và nhân viên hành chính thiếu 5.242 người. Số GV thiếu tập trung chủ yếu ở các môn văn hóa cấp tiểu học; môn tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật và GV dạy các môn học mới, dạy hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Được biết, bước vào học kỳ II năm học 2023-2024, các huyện, thị xã, thành phố và Sở GD&ĐT đã thực hiện việc tuyển mới được gần 1.000 GV, giảm bớt khó khăn về nhu cầu đội ngũ GV trong các nhà trường. Tuy nhiên, con số này vẫn khá khiêm tốn so với yêu cầu thực tế, vì vậy, để khắc phục tình trạng thiếu GV, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh giao bổ sung 2.654 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2024 và giao 3.840 chỉ tiêu lao động hợp đồng làm GV mầm non, phổ thông năm 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ theo Quyết định số 4989/QĐ-UBND, ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố và Sở GD&ĐT. Hiện các đơn vị đang khẩn trương tuyển dụng GV và hợp đồng lao động làm GV theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường, lớp, học sinh bảo đảm theo đúng quy định, giảm thiểu số điểm trường, nhóm, lớp nhỏ lẻ; linh hoạt bố trí GV dạy liên trường, liên cấp và dạy tăng tiết; biệt phái GV từ trường thừa đến trường thiếu thuộc thẩm quyền. Về lâu dài, để tạo nguồn GV tham gia tuyển dụng và hợp đồng lao động sau năm 2025, Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đào tạo GV theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ, trong đó ưu tiên đào tạo GV dạy các môn thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hy vọng rằng với những giải pháp đồng bộ cả về trước mắt và lâu dài, cùng với sự quan tâm từ phía cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của toàn ngành, tình trạng thiếu GV sẽ sớm được khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phong Sắc